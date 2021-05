Acquisition de Century 21 par le groupe Arche, CMS Francis Lefebvre Avocats conseil des banques

CMS Francis Lefebvre Avocats était le conseil des banques pour l’acquisition de Century 21 par le groupe Arche.

CMS Francis Lefebvre Avocats était le conseil des banques (Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Val de France, La Banque Postale et le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou) dans le cadre de l’acquisition du réseau d’agences immobilières Century 21 par le groupe Arche, société holding du groupe Citya, auprès de Nexity.

Century 21 France compte 904 agences franchisées qui en font le deuxième réseau français d’agences immobilières franchisées.

Après la reprise de Laforêt en 2017 puis celle de Guy Hoquet en 2019, l’acquisition de Century 21 France fait du groupe Arche l’un des leaders européens du marché immobilier avec 19 000 collaborateurs, 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires et plus de 100 000 transactions par an.

L’équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats qui conseillait les banques était composée de Benjamin Guilleminot, avocat counsel et Benoît Fournier, avocat.

Le conseil du groupe Arche était FTPA Avocats avec Bruno Robin (associé), Coralie Oger (associée) et Mathieu de Korvin (collaborateur).