OKREDIT, l’appli tout en qui assure la capacité d’emprunt avant la signature du compromis

Avec la nouvelle app, OKREDIT, disponible depuis le 29 mars, suffit de seulement 24 à 48 heures pour connaître votre capacité d’emprunt. Et de permettre ainsi à l’agent immobilier de proposer des biens adaptés !

Qui n’a jamais éprouvé le sentiment d’un incroyable gâchis après avoir visité un bel appartement ou « la » maison parfaite qu’il est finalement impossible d’acheter en raison du rejet de la demande de crédit immobilier ? La nouvelle app OKREDIT, disponible depuis le 29 mars permet à l’acquéreur d’assurer immédiatement sa capacité d’emprunt avant la signature du compromis.

Connaître vite et bien sa capacité d’emprunt

Il suffit de seulement 24 à 48 heures pour connaître sa capacité d’emprunt et bénéficier des meilleures conditions financières pour son crédit immobilier. Les futurs acquéreurs peuvent ainsi visiter des biens l’esprit tranquille qui correspondent à leurs critères et budget.

Visiter des biens en étant prioritaire

OKREDIT édite un QRcode qui permet à l’agent immobilier de connaître exactement les ressources des acheteurs. Il peut donc proposer des biens adaptés et effectuer les visites en ayant l’assurance que le compromis de vente pourra être signé. C’est pour cela que les utilisateurs d’OKREDIT sont prioritaires pour les visites.

« OKREDIT permet, de façon simple et efficace, de créer une relation de confiance entre le client et l’agent immobilier. L’app permet aussi de gagner du temps et de l’argent en proposant d’effectuer une recherche pertinente d’un simple clic», souligne Thomas Miralles.

Les (grands) petits plus d’OKREDIT

une app mobile 100% gratuite à télécharger sur Google Play et Apple Store ;

une méthode rapide pour connaître sa capacité d’emprunt avec des experts en crédit sous 48h ;

la possibilité de transmettre son dossier directement aux différents agents immobiliers du secteur géographique concerné ;

l’expertise d’un service de courtage en crédit ;

une assistance offerte avec les courtiers OKREDIT via WhatsApp de 8 à 22h du lundi au samedi ;

la génération du QR Code sous 24h après réception du dossier complet.