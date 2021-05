« The One », 289 logements au cœur de l’écoquartier des Docks de Saint-Ouen

Nice : charme et bonheur ensoleillé à l'Hôtel The Deck

Deux mois seulement après la mise en vente d’une première tranche de 142 logements, qui a rencontré un succès immédiat, FAUBOURG IMMOBILIER propose une deuxième tranche de 87 appartements, du studio au 5 pièces duplex.

« La première tranche a attiré des profils très variés, aussi bien des primo que des secundo-accédants, des familles comme des couples et des célibataires, de nombreux audoniens mais également des personnes originaires de Paris, de Clichy ou de Levallois. La raison de cet engouement ? « Un mix assez unique, je crois, entre emplacement, qualité et prix », souligne Alberto FERNANDEZ, le directeur de FAUBOURG IMMOBILIER.

Un programme sur 100 hectares à 15 minutes du centre de la Capitale

« The One » est situé dans l’écoquartier des Docks de Saint-Ouen, un vaste espace de 100 hectares, en bord de Seine, associant logements et bureaux construits en HQE (Haute qualité environnementale), services urbains avancés – comme la collecte pneumatique des déchets – parc de 12 hectares et équipements de pointe : crèches, groupes scolaires, gymnase, administrations, commerces et, à terme, une halle gourmande alimentée en circuit court. L’ensemble est desservi en mobilité douce, privilégiant les deux-roues et les promenades piétonnes.

« C’est un cadre de vie exceptionnel, en bordure de Seine et à seulement quelques minutes de Paris. En particulier, le tout nouveau prolongement de la ligne 14 du métro vous place à 15 minutes du centre de la Capitale », indique Alberto FERNANDEZ.

Plan Masse – The One Saint-Ouen-Sur-Seine – ©GROUPE IDEC pour FAUBOURG IMMOBILIER

La réhabilitation des Docks, un pari gagnant !

En contribuant à la réhabilitation des Docks, ancien complexe industriel, FAUBOURG IMMOBILIER a fait le pari gagnant d’une ville, Saint-Ouen-sur-Seine, dont l’attractivité est aujourd’hui décuplée par les investissements du Grand Paris : arrivée du super métro, installation du Conseil régional d’Ile-de-France et construction prochaine du campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris-Nord, parmi les principales dynamiques qui s’ajoutent au développement de l’écoquartier.

Intérieur Duplex – The One Saint-Ouen-Sur-Seine – ©KREACTION pour FAUBOURG IMMOBILIER

« The One », la résidence connectée qui favorise la biodiversité

Sur cet emplacement privilégié, FAUBOURG IMMOBILIER a signé une architecture élégante et confortable dans un style Art Déco revisité.

Ponctué de nombreuses échappées végétales en toiture et en balcon, « The One » est organisé autour d’un grand jardin paysager, variant les essences et les hauteurs, et favorisant la biodiversité. Le programme surprend également par la qualité de ses services, avec entre autres des innovations comme la conciergerie dématérialisée pour faciliter le quotidien des résidents. Conçu pour s’insérer harmonieusement au sein de l’écoquartier des Docks, la résidence répond aux normes environnementales les plus rigoureuses, à commencer par la certification NF HQE – profil excellent – et le label Effinergie, qui distingue les bâtiments basse consommation.

« Nous avons tout particulièrement travaillé le bien-vivre et la luminosité, avec l’emploi de la pierre de taille et de matériaux nobles, une belle hauteur sous plafond, des finitions haut-de-gamme, des parties communes signées par une architecte d’intérieur de renom, Anne-Catherine PIERREY, et aux derniers étages des duplex avec séjour cathédrale, des maisons sur le toit et des terrasses plein ciel offrant des vues panoramiques », souligne Blandine VIEILLEFOSSE, Directrice de programmes de FAUBOURG IMMOBILIER.

Façade Vue Nuit – The One Saint-Ouen-Sur-Seine – ©GROUPE IDEC pour FAUBOURG IMMOBILIER

Avec « The One », FAUBOURG IMMOBILIER démontre une nouvelle fois sa capacité à créer des résidences à forte personnalité, répondant à une exigence de qualité très élevée tout au long du projet : depuis le choix de l’emplacement jusqu’au design intérieur des logements en passant par la conception architecturale et environnementale.

« Nous sommes particulièrement fiers et heureux de contribuer, non seulement à la qualité de vie des futurs habitants de la résidence mais encore au développement territorial et à l’ambition environnementale d’une ville en plein renouveau » conclut Alberto FERNANDEZ.

« The One », – Les Docks – Rue Ardoin / Rue Pablo Picasso – Saint-Ouen-Sur-Seine 289 logements dont 142 commercialisés en mars 2021 (1ere tranche) et 87 en juin 2021 (2e tranche) Informations et visites virtuelles disponibles sur theone-saintouen.fr Espace de vente : 87 boulevard Victor Hugo – Saint-Ouen-Sur-Seine.