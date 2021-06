Béatrice Dessaints nommée Directrice Générale de l’activité Ensemblier Urbain de QUARTUS

La co-création by Quartus : 1 an après

Pour renforcer son développement QUARTUS annonce la nomination de Béatrice DESSAINTS au poste de Directrice générale de l’activité Ensemblier Urbain et en tant que membre du Comex.

Âgée de 41 ans, architecte DPLG, diplômée de l’ESSEC et d’un 3e cycle d’économie et de droit de l’immobilier, Béatrice DESSAINTS a développé une riche expérience dans le monde de la promotion immobilière, de l’aménagement et de la construction. Directrice du Développement Urbain, projets transverses et Immobilier d’Entreprise d’Altarea Cogedim depuis 2015, elle a été durant trois ans Directrice adjointe de la mission Grand Paris chez Vinci Construction et Directrice de l’Aménagement de la Défense Nord à l’EPADESA pendant huit ans. Béatrice est membre du Cercle des Femmes de l’Immobilier.

« Je me réjouis d’accueillir Béatrice DESSAINTS au sein de notre collectif. Elle a toute ma confiance pour développer et piloter notre activité d’ensemblier urbain au regard des engagements sociétaux incarnés par le Groupe. J’ai également souhaité que Béatrice coordonne la politique d’innovation de QUARTUS afin de mettre en œuvre des modes d’habiter et de travailler prenant en compte les grands défis de notre société qui sont aussi ceux de la ville : défi du climat, de l’économie des ressources, de la cohésion sociale » souligne Emmanuel LAUNIAU, Président de QUARTUS.

QUARTUS est un ensemblier urbain français, implanté sur 6 grands territoires en France, qui regroupe les principaux métiers de l’immobilier.