QUARTUS renforce ses fonds propres pour accélérer la transformation du Groupe

Une augmentation de capital pour mettre en œuvre une nouvelle organisation

QUARTUS, ensemblier urbain indépendant français tourné vers les nouveaux usages, annonce avoir procédé à une augmentation de capital souscrite par Naxicap, son principal actionnaire.

A l’issue de cette opération, le groupe QUARTUS dispose de plus de 190 millions d’euros de fonds propres afin de mettre en œuvre une nouvelle étape dans son organisation et conforter ses capacités de développement. Naxicap a renforcé sa participation dans QUARTUS à cette occasion.

Une preuve de confiance pour accompagner les ambitions stratégiques et financières du groupe QUARTUS

Le projet d’entreprise porté par Emmanuel Launiau repose sur trois piliers : structurer QUARTUS en confortant ses capacités de développement, optimiser ses actifs, et poursuivre l’accélération du métier d’ensemblier urbain comme élément de différenciation au service des acteurs de la Ville, tout en s’appuyant sur le savoir-faire reconnu des trois métiers principaux du Groupe : le résidentiel, la logistique, l’immobilier d’entreprises et de services.

« Cette augmentation de capital donne des moyens supplémentaires au Groupe pour poursuivre sa croissance et sa structuration, et asseoir son projet d’entreprise dont l’ambition est la fabrication d’une ville qui prenne soin du vivant face aux grands défis de la société, en particulier ceux du climat et de la cohésion sociale », exprime Emmanuel Launiau, Président de QUARTUS depuis mars dernier.