Location : Tous les salariés gagnant jusqu’à 1 500 euros nets par mois peuvent bénéficier de la Garantie Visale

Vous cherchez un logement ? Vous ne rentrez pas dans les critères habituels des bailleurs (CDI, taux d’effort inférieur à 33%). Bonne nouvelle : depuis le 4 juin, la garantie Visale s’élargit tous les salariés gagnant jusqu’à 1 500 € net par mois.

Les Partenaires sociaux d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, dont l’objectif est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi, ont décidé d’élargir depuis le 4 juin la Garantie Visale, ce dispositif qui garantit gratuitement les loyers impayés et les dégradations locatives sur toute la durée d’occupation du logement (dans la limite de 36 mensualités impayées), à l’ensemble des salariés du secteur privé et agricole gagnant jusqu’à 1 500 € nets par mois, sans limite d’âge.

L’objectif est d’amplifier l’accompagnement des salariés à revenus modestes dans leur accès au logement du secteur locatif privé. Ils souhaitent ainsi favoriser leur accès à un logement locatif du secteur privé, en particulier dans les zones tendues, près des bassins d’emploi.

Cette mesure va permettre d’accompagner les mobilités professionnelles ou résidentielles des ménages qui peinent à entrer dans les critères de sélection des bailleurs privés. Elle s’inscrit dans le cadre de l’avenant pour la reprise que le Groupe a signé avec l’Etat le 15 février dernier et dont l’ambition est de déployer des moyens supplémentaires pour apporter des réponses immédiatement opérationnelles aux priorités nouvelles révélées par la crise.

Le dispositif dans le détail …

Visale est une garantie totalement gratuite, imaginée par l’Association pour l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL), entité du Groupe Action Logement expert en matière de sécurisation locative.

Visale prend en charge sur toute la durée du bail jusqu’à 36 mois d’impayés et les dégradations locatives (jusqu’à deux mois de loyer). Pour les locataires hébergés en structures collectives, Visale couvre 9 mois d’impayés.

Visale prend en charge, en lieu et place du propriétaire, l’ensemble des procédures de recouvrement.

Visale est un dispositif 100% numérique pour le locataire comme pour le bailleur.

Visale : un succès qui ne se dément pas depuis 5 ans

450 000 contrats ménages accompagnés depuis 2016.

95% des bailleurs qui y ont eu recours se déclarent satisfait et 73% des locataires garantis le recommandent à leurs proches.

79% des contrats de location conclus avec Visale ne l’auraient pas été sans l’intervention de cette garantie*.

62% des bénéficiaires se sont rapprochés de leur lieu de travail.