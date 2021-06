Nicolas Tassel (Elégance au M²): « Nos designers immobiliers valorisent les biens »

Nicolas Tassel, fondateur d’Elégance au M² est l’invité de Mon Podcast Immo.

Créateur d’Elégance au M², un réseau de décoration d’intérieur spécialisé dans l’immobilier, Nicolas Tassel nous explique sa vision de l’aménagement d’espaces et nous présente sa solution innovante pour qu’un bien gagne de la valeur. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Pourquoi avoir choisi « Élégance au mètre carré » comme nom d’entreprise ?

Nicolas Tassel : Nous avons choisi ce nom car nous avons voulu simplifier le métier et le rendre plus élégant. L’entité « Au mètre carré » fait référence à l’unité de mesure permettant de calculer un prix, une prestation.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste votre métier ?

Nicolas Tassel : Notre métier est le design d’espace, l’architecture et la décoration d’intérieur. Nous avons renommé ce métier avec le terme « designer immobilier ». En effet, nous considérons que pour aménager les espaces, réussir l’aménagement pour que le bien soit agréable à vivre ou à travailler, il faut prendre en compte les contraintes de l’immobilier : faire en sorte que le bien gagne en valeur.

Mon Podcast Immo : La première visite virtuelle en amont est-elle importante ?

Nicolas Tassel : Absolument et nous nous sommes justement rendu compte, qu’un acheteur immobilier a beaucoup de problématiques en amont de l’achat. Il souhaite connaître le potentiel du bien, s’il est transformable, le budget travaux, il souhaite également s’y projeter… Avec la première visite en vidéo-conférence, Elégance au mètre carré peut conseiller et assurer un acheteur sur de possibles transformations du bien.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre méthode et votre manière de fonctionner, quelles solutions proposez-vous ?

Nicolas Tassel : Le service rendu, qui comporte la première approche dont nous venons de parler, se poursuit par des prestations classiques mais sur différents échelons de tarif (tarification au mètre carré). Notre offre est à la carte, selon un tarif au mètre carré*, en effet, un client peut choisir de nous confier uniquement la conception de sa décoration, mais il peut aussi nous confier la préparation d’un dossier technique complet pour trouver des entreprises et suivre les travaux.

Notre organisation interne est basée sur un développement national, nous avons déjà 20 agences en France. Notre ambition est de mettre en place, au plus près du terrain, au plus proche des clients des designers immobiliers. Ces designers ont été recrutés puis formés grâce à notre autre société, L’école Française du bâtiment. Nous proposons à nos clients une prestation traditionnelle, un accompagnement sur le terrain, et une prestation un petit peu plus performante avec une interface permettant de gérer les projets à distance (messagerie intégrée, livrables postés sur l’interface).

Mon Podcast Immo : Quelle est votre stratégie de croissance ?

Nicolas Tassel : Notre ambition est de devenir le tiers de confiance de la transformation d’un bien immobilier en France. En effet, nous souhaitons nous implanter dans toutes les villes de France de plus de 10 000 habitants. Cette croissance passera par l’exploitation du marché par les particuliers et les professionnels. Nous essayons également de nous positionner sur les pans de marché moins exploités grâce à une offre bilingue (Français et Anglais). Aucun de nos concurrents nationaux n’exploite cette opportunité étrangère, ce qui donne un coup d’avance à Élégance au mètre carré. Il y a également des marchés de niches intéressant à investir : la silver economy qui favorise le maintien du domicile via des travaux d’adaptation. Nous développons des outils pour permettre à des personnes non-sollicitées de choisir leur décoration.

Mon Podcast Immo : Comment faîtes-vous pour vous implanter dans ces villes de plus de 10 000 habitants ?

Nicolas Tassel : Pour nous implanter dans ces villes, nous recrutons des personnes déjà sur place et qui connaissent leur environnement. En plus, nous apportons de la formation et du process.

Mon Podcast Immo : Vous nouez des partenariats avec d’autres professionnels, racontez-nous…

Nicolas Tassel : Il y a beaucoup d’agents immobiliers qui se focalisent sur le vendeur, mais nous, nous nous focalisons sur l’acheteur. En effet, nous considérons que faire du home staging pour valoriser un bien et le mettre en vente ne sert pas à grand-chose. Un logement a des qualités, son emplacement, sa surface, mais il faut s’intéresser à l’acheteur pour l’adapter à ses besoins. Pour pouvoir s’adresser aux acheteurs immobiliers, nous avons besoin des agents immobiliers, puisque ce sont les premiers concernés. Nous sommes aussi présents pour les agents car nous avons la capacité de trouver les solutions quand un acheteur a des doutes sur un achat et d’en débloquer et favoriser la vente. Nos partenariats avec les agents immobiliers sont très importants. Nous avons déjà noué un partenariat avec Paul Parker Properties, l’enseigne prestige du Groupe Oryx qui possède Proprietes-privees.com – avec qui nous sommes en bonne voie pour nouer un autre partenariat.

Nous avons sondé 100 agents immobiliers et nous nous sommes rendu compte que pour les collaborations de cette nature, leur motivation est de trouver des personnes de confiance pour pouvoir apporter à leurs clients un service de grande qualité.

Tous les agents, les réseaux ou les enseignes immobilières sont les bienvenues pour travailler avec Élégance au mètre carré.

* A partir de 39,90 € ttc / m2, vous bénéficiez d’une prestation haut de gamme comprenant la livraison de toutes les études et tous les visuels d’un projet prêt à l’emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Elégance au m2.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.