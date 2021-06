MeilleursAgents part estimer les prix de l’immobilier en Allemagne

MeilleursAgents duplique son modèle de plateforme d’estimation immobilière en Allemagne via Immowelt.

MeilleursAgents partenaire d’Immowelt, plateforme du groupe AVIV

Suite à son rachat par Aviv Group, filiale d’Axel Springer en septembre 2019, Meilleurs Agents, le leader français de l’estimation immobilière en ligne, poursuit sa dynamique européenne et exporte sa connaissance des particuliers vendeurs, sa capacité d’innovation et sa technologie au service de la plateforme allemande Immowelt détenue également par Aviv Group.

Ainsi, les équipes tech et data de Meilleurs Agents se sont renforcées pour dupliquer en Allemagne ce qui a fait le succès du modèle en France : un accès gratuit aux informations immobilières les plus précises pour les particuliers et une mise en relation facilitée avec les agents immobiliers.

Ce sont notamment 12 collaborateurs français qui ont travaillé pendant 6 mois pour déployer des indices de prix immobiliers, développer des cartes de prix à l’adresse dans les 15 plus grandes villes d’Allemagne ainsi qu’un outil d’estimation sur la plateforme Immowelt. L’objectif ? Proposer aux vendeurs une information immobilière gratuite, transparente et actualisée chaque mois grâce à l’expertise de Meilleurs Agents.

Une illustration de la façon dont l’entreprise française, créée en 2008, a réussi en l’espace de quelques mois à exporter son savoir-faire et à mettre au point un modèle de data science immobilière en Europe.

Bientôt une offre pour les pros de l’immo allemands

Prochaine étape : développer, dès le mois de septembre 2021, des offres de visibilité pour les professionnels allemands de l’immobilier. D’ici trois ans, l’ambition est en effet de tripler le chiffre d’affaires de l’offre vendeurs en Allemagne.

« Nous sommes aujourd’hui fiers de mettre notre savoir-faire unique en data science immobilière au service de toutes les plateformes du groupe Aviv en Allemagne, en Belgique et en France. En partageant nos modèles de valorisation des prix immobiliers, notre ambition est de faire de notre Groupe, le n°1 de la mise en relation entre propriétaires vendeurs et professionnels de l’immobilier en Europe. Nous contribuons ainsi à perpétuer notre vision originelle : apporter toujours plus de transparence au service des projets immobiliers des particuliers», précise Thibault Remy, Président de Meilleurs Agents et d’Aviv Seller Group.