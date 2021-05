Arche, une galaxie de 2300 agences immobilières et 18600 collaborateurs sous enseigne

Frédéric Chaminade, directeur général du groupe Arche est l’invité de Mon Podcast Immo. Il évoque le rachat de Century 21 et celui plus récente de Sphère Immo au micro d’Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : Le Groupe Arche, un mastodonte de l’immobilier …

Frédéric Chaminade : Il est vrai qu’au fur et à mesure des années Philippe Briand a développé une structure familiale spécialisée dans l’immobilier. Structure à laquelle nous avons rajouté un certain nombre de services au fur et à mesure de la demande des clients, de nos franchisés (l’assurance, la SNEXI pour l’expertise immobilière, le réseau de mandataires Le Bon Agent, de la défiscalisation…). Le Groupe rassemble toutes les activités qui tournent

autour de l’immobilier, d’où la création de la « galaxie » Arche qui regroupe un ensemble de planètes amenées à fonctionner ensemble.

Mon Podcast Immo : Cette galaxie compte depuis peu Century21, qu’est-ce qui vous a poussé à faire cette acquisition ?

Frédéric Chaminade : Ce qui nous a poussé à faire cette acquisition est l’idée de portefeuille de marque et son fonctionnement. Tout a commencé lorsqu’ Alain Dinin et Philippe Briand se sont rencontrés et ont étoffé une confiance au cours des années. Il y a d’abord eu l’acquisition de Guy Hoquet, aujourd’hui, c’est au tour de Century21. Il n’y avait plus de logique économique dans l’environnement Nexity compte tenu de la réorganisation du Groupe, c’est pourquoi Arche avait une vraie volonté et fierté d’accueillir Century21. L’acquisition de ce leader des réseaux de franchise en France a été réalisée pour un montant de 85 millions d’euros.

Mon Podcast Immo : Les différentes enseignes de la galaxie coexistent-elles ensemble ?

Frédéric Chaminade : Toutes les planètes se cumulent et se combinent entre elles. Chaque enseigne de franchisés garde son identité totale, cela est visible avec Century21, puisque son acquisition ne se faisait que dans cette condition. En effet, l’ADN d’Arche est la continuité de fonctionnement, il était normal que chez Century21 nous valorisions également cet aspect-là.

Arche est un groupe d’anciens qui connaissent très bien leur métier, additionnés à d’autres marques comme Laforêt ou Guy Hoquet, qui là aussi, sont des faiseurs qui connaissent parfaitement leur métier.

L’idée de fond d’Arche est de se questionner sur le type de service à apporter aux franchisés tout en faisant en sorte que chacun garde son identité de marque, son autonomie et son idée de concurrence. Nous réfléchissons également à des plateformes communes de réflexion où chacun peut se retrouver dans cet espace (assurance, data, fichier commun) afin d’être beaucoup plus réactif pour notre client final. Aujourd’hui Arche possède environ 2 300 agences si l’on additionne Century21, Guy Hoquet, Laforêt, Citya. Cela représente 18 600 collaborateurs sous enseigne.

Mon Podcast Immo : Peut-on imaginer que demain vous vous intéressiez à des agences en ligne ?

Frédéric Chaminade : Nous nous intéressons à tout, il faut rester curieux dans le milieu de l’immobilier. En effet, c’est de cette manière que nous avons réalisé l’acquisition du « bon agent », où nous avons d’ailleurs remis à plat leur organisation pour mettre le réseau de mandataires à notre ADN. L’agence en ligne ce n’est pas dans notre ADN. Nous souhaitons garder la proximité, comme nous pouvons le constater à travers les agences Citya. Nous

pensons que tout ce qui est digitalisation et numérique doit simplement rester un outil.

Nous ne pensons pas que la transaction immobilière, que le syndic, puissent être 100% digitalisés. La présence et la relation terrain sont plus que nécessaire et c’est ce que nous demandent nos clients tous les jours.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre prochaine cible ?

Frédéric Chaminade : Notre prochaine cible sera une petite planète de plus. Nous nous sommes rapprochés récemment de Bien’Ici afin de réunir les professionnels, de se retrouver et de montrer notre indépendance et notre capacité à faire les choses nous-même. Notre nouvelle acquisition est tournée sur la digitalisation du métier de la défiscalisation et de la vente de l’immobilier neuf. L’idée est de pouvoir avoir une plateforme numérique au sein du Groupe Arche, permettant à nos franchisés et à nos agences de vendre du neuf via un professionnel. Nous venons de faire l’acquisition de Sphère immobilier. Cette structure fait désormais partie de notre ensemble de planètes et de l’environnement Arche. Sphère Immo c’est plus de 1 500 ventes par an, 3 000 programmes référencés et la possibilité pour un conseiller commercial d’un franchisé d’une agence de vendre du neuf de A à Z en étant aidé par un outil. Sphère Immo possède une équipe d’une cinquantaine de conseillers qui couvre toute la France pour appuyer, former et aider le collaborateur, le commercial, dans sa démarche de vente au client. C’est une offre de produit exceptionnelle pour notre client final, puisque c’est une grande partie des programmes en France qui sont recensés sur ce serveur.