Stanislas Coûteaux ( Book a Flat) : Les loyers des meublés ont baissé à Paris

Stanislas Coûteaux, cofondateur de Book A Flat évoque l’impact de la crise sanitaire sur les locations meublées à Paris au micro de Mon Podcast Immo. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste Book A Flat ?

Stanislas Coûteaux : Book A Flat a été conçu pour des locataires venant vivre à Paris sur des périodes d’un an. Nos appartements sont prêts à vivre (meublés) et accueillent des locataires étrangers expatriés et des locataires Français, qui font des travaux, qui divorcent, qui viennent de province pour faire des études ou une mission… La clientèle est à 70% française et à 30% étrangère.

Mon Podcast Immo : Comment évoluent les loyers des appartements meublés ?

Stanislas Coûteaux : Nous avons remarqué une diminution globale des loyers, de l’ordre de 4%. Selon moi, celle-ci peut être plus importante sur certains biens. Il faut comprendre que dès lors où il y a eu la crise du covid en 2020, l’offre est devenue plus importante que la demande, de l’inédit à Paris. Cela est dû au fait que tous les appartements AirBnb sont revenus sur le marché de la location de meublé classique. De plus, beaucoup d’appartements loués à la clientèle étrangère n’étaient plus loués. Finalement, le marché n’était plus que local, les Parisiens ont eu plus de choix mais avec des appartements au prix majoré. La clientèle locale, connaissant la règle des encadrements des loyers, négocie les prix des biens loués. Cette baisse de loyers peut atteindre 10 à 15% dans certains secteurs.

Mon Podcast Immo : Cette baisse des prix permet-elle d’augmenter le taux de remplissage ?

Stanislas Coûteaux : Notre taux de remplissage a mécaniquement augmenté, puisque nous nous sommes rendu compte que lorsque nous baissions les prix et qu’ils se rapprochaient de l’encadrement des loyers, nous arrivions à très bien louer les appartements. Paris reste une zone très tendue, il y a toujours de la demande et nous avons pu louer des appartements durant la crise du covid.

Mon Podcast Immo : Vous êtes-vous tourné vers une autre clientèle ?

Stanislas Coûteaux : Effectivement, nous ciblons également la population Parisienne. Aujourd’hui, il y a beaucoup de jeunes actifs qui préfèrent louer un meublé durant 1 voire 2 ans, le temps de se projeter dans leurs missions professionnelles. L’offre à Paris est majoritairement meublée, en locatif, ce qui avantage beaucoup de personnes.

Mon Podcast Immo : Se sent-on chez soi lorsque ce ne sont pas ses propres meubles ?

Stanislas Coûteaux : Book A Flat a pour ADN de proposer des appartements prêts à vivre. Nous avons dans notre portefeuille des biens rénovés. Lorsque nous disons louer du haut de gamme, j’entends des appartements rénovés, en bon état avec une literie, une salle de bain et une cuisine neuve. Lorsque l’on vient du bout du monde et que l’on arrive à Paris, c’est ce standard qui est attendu. Depuis 10 ans les propriétaires ont fait beaucoup d’efforts. Internet, les vidéos, photos et les visites virtuelles ont été une révolution. Aujourd’hui il y a même la possibilité de réserver à distance, 10% de nos locations se réservent ainsi. Se sentir bien, même dans des meubles qui ne sont pas à soi, c’est l’objectif de Book A Flat.

Mon Podcast Immo : Peut-on dire que le locatif meublé est une bonne affaire, aussi bien pour les propriétaires que les locataires ?

Stanislas Coûteaux : Effectivement, pour les propriétaires le locatif meublé est un bon plan B pour les personnes réalisant de la location saisonnière, et qui, tout à coup, se sont retrouvés sans touriste lors de la pandémie. Book A Flat leur apporte des locataires proches et des rendements qu’ils pouvaient espérer en location saisonnière. De plus, pour les propriétaires en location vide, les loyers sont majorés de 15 à 20%. Rappelons que la location est une niche fiscale et qu’il est possible de défiscaliser ses revenus locatifs pendant 10 ans en payant aucun impôt.

Pour le locataire, la location meublée est une manière de trouver un logement et de s’installer en 15 jours sans avoir à meubler le bien. L’offre se développe sur le marché, elle est dans l’air du temps.

