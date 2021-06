France-Portugal : Les bleus gagnent le match de l’investissement locatif

En attendant les résultats du match de football France-Portugal de l’Euro, la France gagne le match de l’investissement locatif 4-3 contre le Portugal selon Masteos.

Il n’y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi l’immobilier. Masteos profite de l’effervescence autour du match de l’euro France Portugal pour publier les résultats d’étude exclusive sur l’investissement locatif en France et au Portugal. Faites vos jeux !

4-3 pour la France

Marché plus important, financement facilité, montant de l’apport moindre, part plus élevée du locatif dans les transactions… Dans ce match du locatif, c’est la France qui mène aux points. Cependant, à l’image des acteurs qui seront présents sur le carré vert, le Portugal dispose d’atouts non négligeables entre le rendement locatif de sa capitale et un nombre d’années inférieur pour rentabiliser son investissement. Pas de quoi avoir de certitudes sur le résultat de mercredi, mais qui donne de quoi réfléchir aux investisseurs tentés par la Lusitanie.

Rendement locatif : But pour le Portugal avec 3,4%* pour Paris vs. 5,5% pour Lisbonne.

: But pour le Portugal avec 3,4%* pour Paris vs. 5,5% pour Lisbonne. Evolution des prix des logements : But pour le Portugal avec 40% vs. 10% pour la France (depuis 2015 à ce jour).

: But pour le Portugal avec 40% vs. 10% pour la France (depuis 2015 à ce jour). Part du locatif dans les transactions : But pour la France avec 27% vs. 13% Portugal.

: But pour la France avec 27% vs. 13% Portugal. Montant moyen des transactions dans le locatif : But pour la France avec 174 000€ vs. 112 000€ au Portugal.

: But pour la France avec 174 000€ vs. 112 000€ au Portugal. Nombre d’années pour rentabiliser son investissement : But pour le Portugal. Il faut 18 ans en moyenne pour rentabiliser un investissement locatif au Portugal contre 36 ans en France.

: But pour le Portugal. Il faut 18 ans en moyenne pour rentabiliser un investissement locatif au Portugal contre 36 ans en France. Taille du marché de l’immobilier locatif : But pour la France avec 56 milliards vs. 4 milliards pour le Portugal

: But pour la France avec 56 milliards vs. 4 milliards pour le Portugal Part du bien financé par la banque : But pour la France. Pour un investissement de 300 000€, une banque française financera 261 000€ vs. 216 000 pour une banque portugaise.