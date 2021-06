Immobilier Paris : Toujours plus de transactions, toujours plus cher

Les notaires du Grand Paris viennent de publier leur note de conjoncture basée sur les chiffres à fin avril. Ce qu’il faut retenir.

Des volumes de ventes toujours très soutenus : vers des records historiques ?

Dans le prolongement des mois précédents, l’activité est restée très dynamique, bénéficiant d’une demande toujours forte et de conditions de financement particulièrement attractives. 40 130 logements anciens ont été vendus en Ile-de-France de février à avril 2021, soit 20% de plus qu’en moyenne pour la même période ces 10 dernières années (35 500 ventes).

Par rapport à la période de février à avril 2020, marquée par le premier confinement, l’activité a rebondi de 45%, avec plus de vigueur pour les appartements en Petite Couronne (+52%) et les maisons en Grande Couronne (+49%). La reprise a été un peu moins marquée dans la Capitale (+35%).

Dans le détail, après un mois de février 2021 encore en demi-teinte, conséquence du second confinement, le nombre de ventes a beaucoup augmenté en mars et en avril 2021. Il progresse de plus d’un quart par rapport à la moyenne des 10 dernières années pour ces deux mois.

De nombreux avant-contrats ayant été signés ce printemps, la hausse des volumes de ventes semble appelée à se prolonger.

©ADSN-BIEN – NotairesduGrandParis

La hausse des prix pourrait accélérer cet été, sauf dans Paris, où les valeurs sont en voie de consolidation

Le dynamisme de l’activité réactive la hausse des prix.

En Ile-de-France d’avril 2020 à avril 2021, les prix des logements ont augmenté de 4,1%.

La pression sur le marché des maisons est confirmée, avec des hausses de prix annuelles atteignant 6%.

Paris reste à l’écart du mouvement, avec une stabilisation de ses valeurs. Le prix au m² des appartements anciens ressort à 10 630 € en avril 2021, sans grands changements par rapport aux mois précédents et même en un an (+1,1%).

D’après les indicateurs avancés sur les avant-contrats, le prix au m² des appartements devrait atteindre 10 720 € en août 2021 dans la Capitale, soit une hausse de 1% en trois mois. Ce léger mouvement d’augmentation permettrait de compenser l’érosion constatée l’hiver dernier et au printemps. En un an, les prix devraient se stabiliser (-0,2%) à cet horizon.

D’après nos indicateurs avancés, les évolutions de prix seraient plus rapides en Petite Couronne (5,6%) et en Grande Couronne (6,1%) pour les appartements. Enfin, les plus fortes hausses annuelles des prix continueraient de s’observer pour les maisons (7,4% en Petite Couronne et 7,7% en Grande Couronne).

Les chiffres ci dessus émanent des notaires du Grand Paris.