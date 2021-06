Lovys et Assurly s’associent pour créer une assurance emprunteur 100% digitale

Les néoassureurs Lovys et Assurly s’associent pour lancer une assurance de prêt immobilier simple et au juste prix.

Un produit révolutionnaire qui facilite l’investissement immobilier

Développé par les deux assurtechs, ce produit doit faciliter l’investissement immobilier et permettre aux acquéreurs de changer facilement d’assurance emprunteur en 10 minutes seulement, depuis leur smartphone.

Lovys et Assurly veulent ainsi donner l’opportunité aux emprunteurs de souscrire un produit adapté à leurs besoins, accessible entièrement en ligne, à taux fixe, et basé sur leur capital initial. Une révolution pour ce segment assurantiel aujourd’hui majoritairement proposé par les banques, à des prix élevés et dans des parcours clients très lourds pour les assurés.

Une protection tout-en-un entièrement digitale

Grâce à ce partenariat, Lovys va enrichir son offre d’assurance tout-en-un, en proposant cinq produits : habitation, automobile, chiens et chats, smartphone et, dans les mois à venir, prêt immobilier. Objectif pour la startup : proposer une protection complète, accessible sur une interface unique, 100% en ligne.

L’assurance sera directement intégrée dans l’application Lovys. Assurly prendra en charge le produit et la relation client, tandis que Lovys s’occupe de la distribution.

« Avec Lovys, nous voulons proposer aux jeunes générations une protection complète, qui soit accessible entièrement en ligne. Beaucoup de nos clients sont déjà propriétaires et nous ont parlé de la complexité de la souscription d’une assurance emprunteur. C’est pourquoi nous avons décidé de nous associer à Assurly. Nous nous sommes retrouvés dans notre volonté de proposer une assurance simple, digitale et complète. » déclare João Cardoso, fondateur de Lovys.

Petit prix, grande couverture !

Les deux entreprises vont permettre d’alléger la complexité administrative d’un investissement immobilier, pour un prix ajusté. Avec ce partenariat, les deux assureurs veulent rendre accessible et plus simple l’achat d’un bien immobilier en proposant une des meilleures couvertures d’assurance emprunteur, jusqu’à deux fois moins chère que les bancassureurs.

La pandémie a fortement ralenti la consommation des Français et le secteur de l’immobilier a été particulièrement touché. Après une période de fort ralentissement en 2020, les prix de l’immobilier devraient en effet chuter en 2021, selon le site Meilleursagents. Les banques, qui distribuent 87% des assurances prêt immobilier, n’ont de leur côté pas fait évoluer ce produit depuis des années, au détriment des clients.

“Ce partenariat démontre la capacité d’Assurly à cocréer des produits d’assurance et fournir en quelques semaines des solutions “Plug & Play“. Il et confirme encore une fois la forte traction du modèle d’Assurly et de sa solution unique sur le marché de l’assurance emprunteur. Nous sommes très heureux de pouvoir nous associer à une assurtech de référence comme Lovys et redonner du pouvoir d’achat à tous ses clients », affirme Toufik Gozim, fondateur et CEO d’Assurly.