Crédit immobilier : Luko veut casser la baraque avec une assurance emprunteur faisant économiser au moins 15 000 €

La néo assurance Luko déboule sur le marché de l’assurance emprunteur avec la promesse de faire économiser une moyenne de 15 000 euros à ses clients.

L’assurance emprunteur un marché juteux de 9,8 milliards

Avec des taux d’intérêts sont au plus bas, et des coûts d’assurance de prêt immobilier qui ont explosé, l’assurance emprunteur peut désormais représenter plus de la moitié du coût du crédit (1) , à tel point que le régulateur recommande de les inclure dans le calcul du taux d’endettement depuis le 15 juin. Le marché de l’assurance du prêt immobilier est un marché lucratif de 9,8 milliards d’euros, où les banques monopolisent 85% des contrats.

Seuls 15% des emprunteurs ont déjà fait jouer la concurrence

L’assurance emprunteur est le produit le plus profitable du secteur de l’assurance (40 à 50% de marge) et également le plus obscur : 8 Français sur 10 ne connaissent pas le coût de leur assurance emprunteur, et plus d’un tiers ignorent qu’ils peuvent en changer selon UFC Que Choisir (2).

Luko casse les prix de l’assurance emprunteur

Considérant que le monopole bancaire coûte cher aux Français, la néo assurance Luko débarque sur ce marché avec un produit simple et transparent. Sa promesse ? » Des tarifs 50 à 70% inférieurs à ceux du secteur, à garanties équivalentes. Cela représente une économie moyenne de 15 000€ pour les emprunteurs ».

La néo assurance a transposé sa proposition de valeur axée sur la simplicité et de la transparence qui a déjà

convaincu plus de 150 000 clients à l’assurance emprunteur. Les clients de Luko pourront donc bénéficier d’une offre inédite, dans un secteur qui n’a pas connu d’innovation ces 10 dernières années :

Expérience 100% en ligne : 2 min pour obtenir un prix ; 8 min pour finaliser sa souscription

Transparence : un contrat entièrement personnalisable pour souscrire uniquement aux garanties adaptées

à son profil

à son profil Gratuité : Prise en charge de toutes les démarches administratives et de la résiliation de l’ancien contrat

par Luko, un processus qui peut s’avérer complexe et long en raison des freins des banques à voir partir

leurs clients

“Notre mission avec Luko est d’être le partenaire quotidien de votre foyer, et cela passe aussi par vous aider à regagner du pouvoir d’achat en vous proposant enfin un prix juste pour votre assurance emprunteur. En quelques mois, nous avons reçu plus de 10 000 pré-inscriptions ! Cet engouement nous conforte dans notre ambition : remettre l’assurance au service de la société et de votre foyer”, précise Raphaël Vullierme, CEO de Luko

3 exemples concrets

Léa & Timothé (Paris 18ème) , 12 100 euros d’économies.

Prêt de 550 000€ souscrit chez Boursorama Banque sur 25 ans. Taux 0,99%. Prix de l’assurance (avec CNP Assurance) : 19 254€. Prix de l’assurance avec Luko : 7 154€

Julie & Mathieu (Paris 17ème), 24 089 euros d’économies

2 prêts de 770 000€ chez Société Générale (un prêt amortissable classique et un prêt in fine) sur 20 ans. Taux 0,95%. Prix de l’assurance (chez Sogessur) : 31 124€. Prix de l’assurance avec Luko : 7 035€

Nadim & Raphaëlle (Lyon), 73 296 euros d’économies

Prêt de 380 000€ sur 25 ans chez MyMoneyBank. Taux 2,15%. Prix de l’assurance (chez Axa) : 82 076 €. Prix de l’assurance chez Luko : 8 780€.

(1) Le Monde, Mars 2021 “Alors qu’il y a quelques années, l’assurance pesait généralement déjà lourd, entre 30 % et 50 % du coût total du crédit immobilier, dans un contexte de taux d’emprunt bas, elle peut désormais représenter de plus en plus souvent plus de 50 % ». (2) UFC Que Choisir, mai 2021