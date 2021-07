« Investissement locatif : L’assurance loyers impayés est indispensable », Bernard Cadeau

La souscription d’un assurance loyer impayé peut-elle être une option ? Non, répond Bernard Cadeau, avec casquette de gestionnaire de biens et associé à la startup Zelok.

Bernard Cadeau est une figure incontournable du paysage de l’immobilier français. Agent immobilier depuis 40 ans, il a dirigé le premier réseau d’agences immobilières en nombre de points de vente pendant 18 ans, le groupe ORPI France. Fervent défenseur de la profession, il a cru très tôt aux vertus de la gestion immobilière pour les professionnels. Il exerce encore en qualité de gestionnaire de biens avec 1 millier de lots gérés. Associé à la startup Zelok, il revient sur la nécessité de (faire) souscrire une assurance loyer impayé dans le cadre d’un investissement l’immobilier.

Que dire aux propriétaire bailleurs qui ne veulent pas de garantie loyer impayé ?

Bernard Cadeau : Que c’est une erreur stratégique de leur part car ils mettent en péril leur investissements. Ils sont insécurisés. Il faut sensibiliser les propriétaires au fait que ça peut se retourner contre eux. Ne pas prendre d’assurance loyers impayés c’est prendre un risque de ne pas se couvrir, de la même manière que de prendre une assurance automobile. Il faut que le système d’assurance soit étendu aux bailleurs de manière systématique.

Les assurances Garanties des loyers impayés traditionnelles (GLI) d’aujourd’hui correspondent-elle vraiment aux attentes des propriétaires ?

Bernard Cadeau : Il faut aller plus loin en apportant un service complet. Si on veut réconcilier les français avec l’investissement locatif et donner envie à ceux qui ne l’ont pas encore fait de le faire, il faut apporter un service global et une garantie globale qui fasse qu’ils n’aient pas à se soucier d’éventuels impayés.

Comment une Garantie Totale peut-elle permettre aux professionnels de l’immobilier de prendre des parts de marché au PAP ?

Bernard Cadeau : Le marché de l’administration de biens est désintermédié à hauteur de 65%. Ce qui veut dire qu’il y a 65% de part de marché qui échappe aux professionnels. Si ces parts de marché échappent aux professionnels c’est parce que derniers ne proposent pas une gamme de service suffisante et une gamme suffisamment adaptée aux demandes des bailleurs. Proposer une Garantie Totale permet de répondre à ces problématiques. En plus d’une offre de Garantie Totale qui étoffe l’offre de service, les professionnels de l’immobilier doivent aussi mettre en avant leurs compétences, la proximité et la capacité à proposer d’autres services autour de l’entretien du bien. »

En quoi la Garantie Totale Zelok permet-elle aux agences immobilières d’améliorer leur proposition de valeur ?

Bernard Cadeau : Un des moyens de rassurer les clients particuliers est de démontrer la valeur ajoutée d’un professionnel par rapport au service d’un particulier. En proposant une offre de service complète, les professionnels de l’immobilier ont le pouvoir de rassurer les investisseurs et de leur prouver qu’il n’y pas de risque en travaillant avec un agent immobilier. D’une manière générale, la raison d’être du professionnel c’est de créer de la valeur pour son client et de la partager avec son client. Donc la Garantie Totale Zelok est l’exemple type de la création de valeur qu’un pro veut bien partager avec son client

La Garantie Totale Zelok est-elle adaptée aux besoins des propriétaires ET des agences immobilières ?

Bernard Cadeau : Oui clairement, pour les pros c’est un moyen d’aller à la conquête des parts de marché qu’ils ne maitrisent pas aujourd’hui et pour le bailleur c’est un élément de réassurance et de sérénité par rapport à son investissement.