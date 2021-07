Les clients de Nexity bénéficieront des offres et services Darty pour faciliter leur emménagement

Fnac Darty et Nexity s’associent pour simplifier l’emménagement des Français. Les acteurs annoncent en effet un partenariat commercial et proposent désormais des offres communes pour accompagner leur vie immobilière.

L’ambition de Fnac Darty est d’être, au quotidien et dans la durée, l’allié du consommateur pour l’accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de son foyer. Être allié du consommateur, c’est l’aider à faire les bons choix. C’est aussi s’engager à ses côtés en devenant un partenaire de vie qui le conseille à chaque étape de ses projets autour de son foyer. Ce partenariat s’inscrit ainsi dans cette ambition, en permettant à Fnac Darty de toujours mieux accompagner les Français dans les moments clés de leur vie immobilière.

Dans son modèle de plateforme, Nexity place chacun de ses clients au cœur d’une relation de proximité et les accompagne au quotidien et au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins et de leurs usages. Ce partenariat avec Fnac Darty permet à Nexity d’organiser la fluidité et la continuité des étapes immobilières et d’étoffer la palette de services proposée aux acquéreurs et aux locataires dans le neuf et l’ancien, tout en continuant de s’engager pour la satisfaction client et pour la vie ensemble.

Concrètement, Fnac Darty et Nexity collaboreront autour de deux grands axes

Les offres et services Darty proposés aux nouveaux clients acquéreurs ou locataires Nexity, pour faciliter leur emménagement : attribution de carte cadeau pour l’achat d’équipements. Lors de leurs achats, les clients Nexity bénéficient de l’accompagnement Darty, allant de l’installation* et la mise en service* de leurs équipements, à l’expertise des vendeurs pour une expérience sur-mesure et sans couture.

Des avantages uniques réservés aux clients Nexity pour meubler leur cuisine : possibilité pour les acheteurs d’un bien immobilier neuf Nexity soit de choisir le modèle sélectionné par Nexity pour son excellent rapport qualité-prix et ses nombreuses finitions, avec la totalité du service Darty associé ; soit de bénéficier du choix, du savoir-faire et du service Darty sur de nombreux modèles de cuisine, aidés des conseils experts d’un concepteur cuisine en magasin. L’ensemble des modèles présentés dans les showrooms Darty est également accessible à un tarif préférentiel aux acheteurs d’un bien immobilier ancien dans le réseau Nexity.

Pour réussir ce partenariat, les deux groupes peuvent s’appuyer sur un ancrage territorial fort et sur des valeurs communes au cœur de leur ADN, incarnées par les vendeurs des 442 magasins Darty et les conseillers des 400 implantations Nexity.

* Selon conditions, voir Contrat de Confiance et en magasin