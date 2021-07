Sarah Poniatowski s’inspire des cabanes de plage, des bateaux et de l’océan pour rénover Le Café de Paris à Biarritz

Le studio d’architecture de la marque Maison Sarah Lavoine a entièrement repensé le restaurant, le bar et les 19 chambres de l’hôtel Le Café de Paris à Biarritz : un établissement 4 étoiles situé en front de mer. Résultat :19 cocons chics et relaxants, inspirés des cabanes de plage, des bateaux, de l’océan et du coucher de soleil.

« Je souhaitais créer un espace authentique avec une identité marquée, qui ne se démode pas. J’aime imaginer des lieux où il fait bon vivre. Des lieux de rencontres », explique Sarah Poniatowski, à propos du tout dernier projet du studio d’architecture Maison Sarah Lavoine.

Un esprit contemporain, authentique et relaxant

Le studio avait d’ores et déjà travaillé avec Le Café de Paris de Biarritz, un hôtel prestigieux, dans le cadre de la rénovation de son restaurant. Aujourd’hui, Sarah Poniatowski applique son expertise et son savoir-faire à tout l’établissement et signe la rénovation du bar et des 19 chambres suivant un esprit contemporain, authentique et relaxant.

L’objectif était de donner aux chambres une identité cocooning et décontractée, qui évoque des vacances chics et chaleureuses dans un cadre privilégié.

Pour ce faire, Maison Sarah Lavoine a tout d’abord choisi des matières naturelles, comme la pierre de lave émaillée et le chêne massif. La paille tressée, la moquette et les moulures apportent une touche de raffinement, tandis que l’utilisation du bois et des cordes évoque subtilement le port de pêche de Biarritz.

Nude, Broom Street et Bleu clair : pour une atmosphère enveloppante et reposante

Pour la palette de couleurs, l’agence a choisi trois teintes principales : Nude, Broom Street et Bleu clair, relevées par une tonalité plus claire qui crée une atmosphère enveloppante et reposante.

Chaque chambre vibre d’une ambiance singulière, élégante et fraîche, qui dialogue avec les 18 autres et répond aux besoins d’une clientèle très éclectique. Les sols se parent d’un motif floral sur mesure, décliné dans les tonalités signatures de la marque – le bleu et le vert. Un travail de menuiserie attire le regard sur les têtes de lit, surmontées d’une bibliothèque et encadrées de chevets aux fonds de couleur conçus pour le projet. Très lumineuses grâce à leurs grandes baies vitrées, les chambres brillent de multiples jeux de lumière avec l’océan en toile de fond.

Dans les salles de bains, ouvertes sur les chambres afin de profiter là encore de la vue, les vasques sont sublimées de pierre de lave émaillée sur mesure, pour leur toucher doux et leurs effets visuels finement craquelés. Enfin, les chambres comprennent des bureaux sur mesure qui s’accompagnent d’un plan de travail en pierre de lave et devanture en rotin, et intègrent le mini bar.

Et toujours une Art déco …

Ces 19 chambres séduisent une clientèle très diverse, tout en conservant l’esprit contemporain et Art déco de cet hôtel historique. Chacune d’entre elles reflète l’expertise et la touche unique de Maison Sarah Lavoine, et offre à cet établissement une nouvelle identité unique et reconnaissable.