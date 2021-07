Covid-19 : De plus en plus de vacanciers n’hésitent plus à se déplacer en jet privé

L’aviation privée connaît un réel engouement depuis le début de la crise de la COVID-19. Selon PrivateFly, spécialiste des voyages en jets privés, les réservations pour 2021 dépassent les niveaux de 2019. Les destinations les plus utilisées: Nice, Palma et Ibiza.

PrivateFly, la division charter du groupe Directional Aviation, enregistre une hausse de 11% de ses réservations depuis le début de l’année 2021 par rapport à 2019. Ceci illustre une reprise évidente après le ralentissement connu au début de la pandémie de COVID-19. Alors que de plus en plus de frontières s’ouvrent et que les réglementations continuent de s’assouplir, cette tendance se confirme.

Limiter les interactions sociales

L’une des raisons est à chercher du côté de la flexibilité de l’aviation privée : en plus de limiter les interactions sociales, voyager en jet privé permet de rejoindre les destinations pour lesquelles les liaisons commerciales ne sont toujours pas rétablies.

Le tiercé gagnant : Nice, Palma et Ibiza

Selon Marine Eugène, directrice générale de PrivateFly et de Flexjet pour l’Europe, les destinations estivales les plus prisées pour les voyages en jet privé pour l’été 2021 (juin-juillet-août sont :

Nice

Palma de Majorque

Ibiza

Athènes

Faro

Malaga

Naples

Une valse des destinations

Parmi les nouvelles tendances par rapport à l’été 2020, on note que Faro est passée de la 12ème à la 5ème place et que Genève, qui était 5ème l’été dernier, a quitté le top 7. Ceci s’explique par le fait que les voyages d’affaires n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la pandémie. Figari, en Corse, reste une destination estivale populaire, arrivant en 10e position.

Difficile de trouver le vol de son choix

En France, et en Europe, l’été est traditionnellement la période la plus chargée pour l’aviation privée : la demande et les prix augmentent et il peut être difficile de trouver le vol de son choix. C’est pourquoi de plus en plus de voyageurs se tournent vers le programme Jet Card de PrivateFly qui propose un avantage de taille : une garantie sur la disponibilité des jets et un taux horaire fixe. Les demandes pour ce programme étaient en hausse de 70% au second trimestre de cette année par rapport au premier trimestre.

« Nos clients, de longue date ou récents, choisissent de voyager avec PrivateFly pour notre service de qualité exceptionnelle ainsi que le confort et le côté pratique des trajets en jet privé. Avec notre Jet Card, nous leur offrons une garantie supplémentaire de rejoindre leur destination en toute sérénité », conclut Marine Eugène.