La proptech Price Hubble lève 34 millions de dollars

PriceHubble lève 34M$ en série pour renforcer sa position de leader des solutions digitales d’estimation et d’analyse immobilière.

Accélérer l’expansion internationale en Europe et en Asie

PriceHubble, proptech B2B spécialisée dans les solutions d’estimation, d’analyse et de conseil pour l’immobilier résidentiel, annonce une levée de fonds de 34 millions de dollars (29 millions d’euros) en série B. Digital+ Partners, Latitude Ventures et TX Ventures font leur entrée au capital, aux côtés des investisseurs historiques SwissLife et btov/Helvetia Venture Fund qui renouvellent leur confiance. Avec cette nouvelle levée, PriceHubble, déjà présente

dans 9 pays, compte continuer à étoffer sa suite de solutions digitales, et accélérer son expansion internationale en Europe et en Asie.

D’ores et déjà 130 collaborateurs dans 9 pays

Avec cette nouvelle levée, PriceHubble compte encore renforcer ses équipes data, produit et tech, et étoffer sa gamme de solutions d’estimation, de conseil et d’analyse pour le marché immobilier résidentiel.

Déjà présente dans 9 pays (Suisse, France, Allemagne, Autriche, Japon, Pays-Bas, Belgique, République tchèque et Slovaquie), PriceHubble, qui compte aujourd’hui plus de 130 collaborateurs dans le monde, va également accélérer son développement international.

« Toute l’équipe PriceHubble est extrêmement fière d’annoncer cette série B. C’est une étape majeure pour accélérer notre développement à l’international et devenir le leader des solutions d’estimation et d’analyse immobilière à destination des professionnels de l’immobilier et de la finance, en Europe et en Asie », déclare Julien Schillewaert, CEO de PriceHubble.

Big data et machine larning pour les professionnels de l’immobilier

La technologie PriceHubble, qui s’appuie sur le big data et le machine learning, permet aux professionnels de l’immobilier et de la finance (agents immobiliers, banques, courtiers) de créer de nouvelles expériences et parcours clients, apportant davantage de transparence sur le marché immobilier. Les solutions dédiées aux acteurs institutionnels (investisseurs, promoteurs, bailleurs) permettent d’estimer et d’analyser en quelques clics des immeubles ou des portefeuilles de milliers de lots afin de prendre de meilleures décisions lors de l’acquisition, la gestion ou la cession d’actifs immobiliers résidentiels.



« Notre objectif est d’offrir aux professionnels de l’immobilier les solutions les plus fiables et précises possible, répondant au mieux à leurs problématiques métier : conseiller leurs clients particuliers lors d’une acquisition, analyser en détail un bien immobilier, suivre la valeur d’un patrimoine, ou encore déterminer un prix de vente optimal » précise Loeiz Bourdic, Directeur de PriceHubble France.

Ce nouveau tour de table a été mené par le Digital+ Partners, fonds spécialisé en Growth Equity pour les sociétés européennes de logiciels B2B. Le fonds londonien Latitude Ventures et le fonds suisse TX Ventures font également leur entrée dans le capital. Les investisseurs historiques SwissLife et btov/Helvetia Venture Fund renouvellent leur confiance et leur soutien en participant également à cette levée.

« En opérant déjà avec succès dans neufs pays, nous sommes convaincus que PriceHubble est très bien positionnée pour devenir le leader international dans la catégorie des solutions d’analyse pour l’immobilier résidentiel. Avec une excellente équipe, une expertise technologique pointue et une expérience utilisateur unique, PriceHubble a toutes les composantes pour attirer les meilleurs talents et accélérer son expansion » précise Patrick Beitel, Directeur-Associé et cofondateur de Digital+ Partners.

« C’est l’une des plus importantes séries B de la scène PropTech européenne, et je tiens à remercier nos

investisseurs, anciens et nouveaux, pour leur confiance et leur engagement fort », conclut Stefan Heitmann, Fondateur de PriceHubble.