Proptech : Levée de fonds de rentrée plusieurs millions d’euros pour PriceHubble

PriceHubble, la proptech spécialisée dans le big data et l’intelligence artificielle pour les marchés immobiliers, vient de boucler une nouvelle levée de fonds de plusieurs millions d’euros.

Ces nouveaux fonds visent à soutenir la stratégie de croissance à l’international, le développement de nouvelles solutions ainsi que la croissance des équipes sur ses cinq marchés. Les principaux investisseurs de ce tour sont les fonds Helvetia Venture Fund et Swiss Life, accompagnés du groupe autrichien SORAVIA et de Frank Strauss (ancien PDG de Deutsche Postbank).

« Ce nouveau tour de table va nous permettre de poursuivre notre expansion internationale et de renforcer notre position de leader européen des solutions d’estimation, d’analyse et de conseil immobilier. Nous sommes heureux du soutien continu de nos investisseurs historiques et de la confiance dont nous font preuve nos nouveaux investisseurs« , commente Stefan Heitmann, le fondateur de PriceHubble, suite à la levée de fonds.

Depuis sa création en 2016, PriceHubble a connu un développement accéléré, et est désormais présente sur cinq marchés (France, Suisse, Allemagne, Autriche et Japon ). Sa base client en Europe et en Asie, uniquement B2B, a quintuplé au cours des 12 derniers mois pour atteindre plusieurs centaines de clients institutionnels. L’équipe a également doublé sur l’année passée, pour atteindre aujourd’hui 72 collaborateurs.

“Même dans ce contexte marqué par une crise sanitaire grave, nous enregistrons une croissance exponentielle sur tous nos marchés”, commente Markus Stadler, co-fondateur de PriceHubble et COO.

L’équipe data de PriceHubble est désormais l’une des plus grandes en Europe spécialisée dans le secteur immobilier. Elle a récemment été renforcée avec l’acquisition et l’intégration de la proptech autrichienne Checkmyplace.