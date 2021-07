Loeiz Bourdic (Price Hubble) : « Etoffer notre gamme d’outils d’estimation et d’analyse pour les agents immobiliers, les CGP… « 

Mon Podcast Immo reçoit Loeiz Bourdic, Directeur France PriceHubble, au micro de Fred Haffner

Après 5 ans d’existence et une présence dans 9 pays, Price Hubble lève 34 M$ (29 M€). Loeiz Bourdic, le directeur France de la startup, spécialisée dans l’estimation et l’analyse B2B de l’immobilier résidentiel, détaille avec Fred Haffner ses projets d’expansion en Europe et en Asie.

Mon Podcast Immo : Présentez-nous PriceHubble…

Loeiz Bourdic : PriceHubble est une startup de la protech, cela fait 5 ans que nous existons et que nous développons des solutions d’estimation et d’analyse pour les marchés immobiliers résidentiels.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre clientèle cible ?

Loeiz Bourdic : Notre but, est de couvrir toute la chaîne de valeur, à la fois sur des problématiques en BtoB force i, c’est-à-dire équiper des clients ayant besoin de conseiller un client particulier (agents immobiliers, banquiers, CGP, notaires…), mais également en BtoB classique, avec des clients institutionnels. En BtoB traditionnel, nous prenons simplement les bonnes décisions en matière immobilière : problématiques d’acquisition, de gestion de portefeuille ou de cession d’actifs en immobilier résidentiel.

Mon Podcast Immo : Vous travaillez avec de la data et de l’intelligence artificielle, expliquez-nous…

Loeiz Bourdic : Nous nous appuyons sur 3 grands piliers. Premièrement, sur les datas, avec pour sujet dans tous les pays dans lesquels nous sommes actifs, de collecter toutes les données ayant un rapport de près ou de loin avec les marchés immobiliers (de la donnée sur les transactions, de la donnée sur les annonces immobilières), mais également avec l’environnement urbain (les permis de construire, l’accessibilité, les services urbains à proximité). Deuxièmement, nous nous appuyons sur l’intelligence artificielle, ou plus précisément le machine learning, où l’objectif est de développer des outils d’estimation immobilière les plus précis et fiables possibles afin de prendre les bonnes décisions et de se positionner au plus près du prix du marché.

Pour ce faire, nous avons une très grosse équipe en data science et engineering, l’une des plus grosse d’Europe, nous sommes un peu plus de 130 collaborateurs sur la société.

Le dernier pilier est la mise à disposition de ces données et de ces outils d’estimation et d’analyse sous la forme, de plateforme d’analyse soit d’API pour les intégrer au sein du parcours client.

Mon Podcast Immo : Parlez-nous de votre récente levée de fonds de 34 millions de dollars…

Loeiz Bourdic : PriceHubble a ouvert ce tour de table à de nouveaux investisseurs qui, au-delà de nos investisseurs historiques, nous ont permis un coup d’accélération sur cette dernière levée de fonds. Ce sont des fonds d’investissements européens, allemand et anglais, qui nous accompagnent et nous permettent d’avoir une dimension paneuropéenne sur le déploiement de nos solutions.

Mon Podcast Immo : Vous êtes déjà présent dans 9 pays, votre but est de continuer d’accélérer votre extension ?

Loeiz Bourdic : Tout à fait, et l’objectif de cette levée de fonds, est de continuer à étoffer notre gamme de solutions et notre gamme de produits pour être au plus près des cas d’usage et du métier de nos clients, qu’ils soient agents immobiliers, banquiers, promoteurs ou investisseurs institutionnels. Nous allons continuer de nous développer à l’international, avec une ambition très claire, notre déploiement dans les pays européens dans lesquels nous ne sommes pas encore actifs. Couvrir l’ensemble de l’Europe dans un premier temps puis étendre nos activités actuellement présentes au Japon.

