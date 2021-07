Immobilier Provence Lubéron : Les Anglais revendent, les Français reviennent

Avec le départ des anglais suite au Brexit, les acquéreurs ont plus de choix pour acquérir une maison en Provence ou dans le Lubéron. L’analyse de Sotheby’s International Realty France – Monaco.

Les Français ne sont plus en concurrence avec les Anglais

« C’est le moment d’acheter en Provence et dans le Luberon car il y a un large choix de biens, dont certains sont depuis un moment sur le marché, et moins d’acheteurs étrangers qui ont tendance à faire grimper les prix, » assure Alexander Kraft, Président – Directeur Général de Sotheby’s International Realty France – Monaco. Et d’enchaîner : « C’est une bonne nouvelle : les Français achètent de nouveau des résidences secondaires et ce au bon prix. »

A quoi attribuer cette reprise de l’activité ? « Les Anglais mettent leur bien en vente à cause du Brexit quand les Français, eux, redécouvrent leur pays, répond Alexander Kraft. De ce fait les Français ne sont plus en concurrence avec les étrangers comme ils l’étaient auparavant« .

La crise sanitaire et les confinements ont renforcé l’envie d’évasion des Français. « Nous avons constaté un vrai changement dans le comportement des futurs acquéreurs : de la prise de renseignements et d’une recherche longue dans le temps, nous sommes passés à des acheteurs actifs, désireux de concrétiser leur rêve d’achat. », relate de son coté Pascal Danneau, Directeur de Provence Luberon Sotheby’s International Realty.

La Provence et le Lubéron font rêver les Français

La Provence et le Luberon font rêver car ils conservent un aspect naturel et authentique cher aux vacanciers. « Le Luberon séduit car c’est une terre préservée mais bien desservie, que ce soit par le TGV, l’autoroute… Et la forte arrivée du télétravail dans le quotidien a changé les perspectives : on peut facilement séjourner quelques jours de plus dans sa résidence secondaire pour télétravailler tout en jouissant d’un cadre de vie exceptionnel. », ajoute Pascal Danneau.

Les clients de réseau Sotheby’s International Realty ® cherchent généralement une maison à distance de marche d’un centre de village, comme celui de Gordes, pour pouvoir aussi bien être au calme chez soi que se rendre rapidement dans un café ou un restaurant. Pascal Danneau ajoute : « Il faut se rendre compte aussi que le Mont Ventoux attire des personnes du monde entier, qu’il y a un palace à Gordes et que le paysage culturel se redessine avec de nouvelles galeries d’art, comme après la guerre quand la région avait accueilli de nombreux artistes de renom. »

A partir de 800 000 euros et jusqu’à 10 millions d’euros

En Provence et dans le Luberon, cette reprise d’activité se manifeste sur tous les segments de prix du réseau, pour des biens d’entrée de gamme de 800 000 à 1,5 million d’euros, pour les moyens de gamme entre 1,5 et 3 millions d’euros, mais aussi pour le secteur haut de gamme entre 3 et 10 millions d’euros. « Nous avons par exemple réalisé récemment une vente pour près de 9 millions d’euros. Nous n’avions pas vu de transaction pareille depuis longtemps, et la propriété a en plus été achetée par des Français. Cette vente illustre parfaitement cette confiance retrouvée des Français dans leurs marchés estivaux. », se réjouit Pascal Danneau.

Le budget moyen des acquéreur ? 1 à 1,3 millions d’euros

« Bien qu’on constate le retour de quelques personnes avec des budgets conséquents, la majorité des acquéreurs dispose d’un budget autour de 1-1,3 million d’euros. Les critères sont assez variables. Comme il s’agit d’une résidence secondaire, il faut que le bien corresponde à l’image que s’en sont fait les acquéreurs en rêvant d’une propriété en Provence plutôt qu’un nombre de pièces établi par exemple. De belles pierres, de la verdure foisonnante, ou encore une piscine font partie des attentes. », rapporte Pascal Danneau. Il ne faut tout de même pas négliger l’aspect investissement et la région l’a compris en durcissant les lois relatives à la construction. A cette image, le magnifique village de Gordes, classé, est très prisé.

Pour 865 000€, il est par exemple possible de s’offrir une jolie maison au cœur d’un village provençal animé toute l’année entre le Lubéron et le Mont Ventoux. L’ensemble, prêt à habiter, propose 5 chambres et de beaux volumes (290 m2 de surface habitable pour la maison principale, 32m2 pour un appartement indépendant) sur un jardin aménagé d’environ 400 m2 doté d’une piscine.© Provence Luberon Sotheby’s International Realty.

Pour 1,2 million d’euros, on peut trouver une maison en pierre de 150 m2 sur un terrain d’environ 1950 m2 à quelques pas du centre du joli village de Gordes. Le bien comporte 3 chambres ensuite et un espace de vie contemporain de 65 m2 avec cuisine, salle à manger et salon donnant sur la terrasse. Aucun travaux à prévoir. Dans le jardin paysagé, on trouve un bassin carrelé peu profond, une borie et un terrain de pétanque.© Provence Luberon Sotheby’s International Realty.

Pour 1 590 000 euros, il est possible d’acquérir ce mas du 18ème siècle sur un terrain de près de 3000 m2 à Mazan, dans le Ventoux. Cette bâtisse située en pleine nature permet de goûter aux délices de la vie en Provence. Elle offre notamment une spacieuse terrasse avec en prolongement une piscine de 20×6 d’où vous pourrez apprécier la vue dégagée sur la vallée.© Provence Luberon Sotheby’s International Realty.

Pour 8,5 millions d’euros, il est possible de s’offrir une propriété d’exception au cœur de la « Toscane provençale » : un mas magnifique de la fin du XVIIIe siècle dans un paysage verdoyant d’oliviers, de vignes, de lavandes et de fleurs. Exposé plein sud, ce mas d’environ 600 m2 (espaces de vie, de réception, 7 chambres ensuite…) offre une vue incroyable jusqu’au Mont Luberon et est entouré par 7 hectares de terrain dont un parc paysager irrigué par le canal de Provence, un étang et une piscine.© Provence Luberon Sotheby’s International Realty.