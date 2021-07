MaCourteDurée : La Plateforme qui permet aux propriétaires de gérer leurs locations saisonnières en mode « zéro prise de tête »

Propriétaire de plusieurs lots exploités en location saisonnière, je cherchais sur Internet des professionnels pour réaliser les travaux et gérer ensuite mon dernier investissement situé à plus de 2 heures de mon domicile, dans une zone touristique. Un vrai parcours du combattant !

Il fallait y songer … Guillaume Virondeau a créé MaCourteDurée, une plateforme qui permet à tous les propriétaires de trouver des pros qualifiés et de gérer leurs locations saisonnières en mode “zéro prise de tête” !

Guillaume Virondeau, 34 ans, était huissier de justice depuis plusieurs années avant de changer de vie professionnellement et de se lancer dans l’immobilier.

Une plateforme pour trouver des pros qualifiés

Il explique : « Propriétaire de plusieurs lots exploités en location saisonnière, je cherchais sur Internet des professionnels pour réaliser les travaux et gérer ensuite mon dernier investissement situé à plus de 2 heures de mon domicile, dans une zone touristique. Un vrai parcours du combattant ! »

Perte de temps, difficulté à trouver de bons prestataires… Guillaume a beaucoup regretté de ne pas avoir une plateforme qui lui permette de tout trouver, et qui comporte des notations et commentaires. Au cours d’une nuit blanche, Guillaume a eu l’idée de MaCourteDurée : la première plateforme dédiée aux particuliers en quête de professionnels qualifiés et de solutions pour gérer sereinement leurs locations saisonnières et de courte durée.

« Se lancer dans la location de courte durée est un défi de taille : il faut disposer d’un solide réseau de prestataires pour gagner en efficacité et éviter les mauvaises surprises. Trouver un bien à acheter, puis le proposer à la location, gérer les petits travaux divers, effectuer le ménage, proposer des services de conciergerie…. La gestion au quotidien peut vite s’avérer complexe quand on ne dispose pas des bons contacts. »

Gérer une location saisonnière n’a jamais été aussi simple

MaCourteDurée est une plateforme “nouvelle génération” qui permet en quelques clics de :

Trouver tous les professionnels utiles pour louer en courte durée : agence immobilière, ameublement, comptabilité, conciergerie, courtier en assurances et/ou en crédits, décoration d’intérieur, entretien et ménage, formation/coaching, gestion de la mise en location, travaux divers, travaux d’entretien extérieurs ;

Gérer sereinement sa location de courte durée.

La situation administrative des pros est systématiquement vérifiée par la plateforme. Tout est contrôlé : leur existence juridique (extrait K-bis et assimilés), le sérieux de la gestion de leur entreprise (attestation de vigilance fournie par l’URSSAF), et leur couverture d’assurance (attestation assurance RC PRO). Il n’y a donc aucun risque de tomber sur des amateurs ou sur des prestataires peu fiables !

Tout est transparent …

Les particuliers peuvent noter et commenter les profils des pros qui sont intervenus sur leurs biens immobiliers. C’est une garantie de confiance supplémentaire qui aide à faire le bon choix et motive les pros à travailler dans les règles de l’art.

Guillaume Virondeau souligne : « Nous centralisons tous les pros en un lieu unique, afin de pouvoir faire gérer son projet de A à Z (de l’achat à la mise en location) ou de trouver un corps de métier précis pour une mission déterminée. »