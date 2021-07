Location : Monsieur Hugo vous aide à trouver des locataires sérieux et solvables, sans agence !

Une jeune startup lance Monsieur Hugo : le 1er assistant personnel spécialement conçu pour les propriétaires bailleurs. Avec elle, trouver des locataires et gérer votre location devient un jeu d’enfant. Suivez le guide …

Passionné par l’immobilier et avec plus de 15 ans d’expérience en investissement et gestion locative, Bruno a eu l’idée du concept Monsieur Hugo à partir d’un constat fait “sur le terrain” : il est très difficile de gérer seul des biens et d’être bien conseillé.

Il confie : « A mes débuts, j’étais terrifié par l’idée de choisir un locataire car je ne savais pas vraiment quels critères vérifier. Quand j’en avais trouvé un, j’avais peur de me tromper en rédigeant le bail de location car j’avais peu de connaissance juridique. »

Propriétaire/bailleur: un agenda bien rempli

En effet, la vie de bailleur ne se résume pas à percevoir des loyers ! Il faut aussi être disponible pour répondre aux diverses sollicitations des locataires et traiter les urgences (fuite d’eau…), car un locataire satisfait est un locataire fidèle.

Or, en pratique, les propriétaires n’ont que deux possibilités :

Soit confier la gestion à une agence immobilière : une solution coûteuse qui manque de réactivité ;

Soit utiliser des solutions de gestion en ligne : tous incomplets, ils ne proposent aucun accompagnement ni aucune garantie pour se protéger des impayés. Le propriétaire est donc seul pour gérer ses doutes et ses difficultés au quotidien.

En 2017, avec d’autres amis investisseurs, Bruno a donc imaginé un assistant personnel en gestion locative, rapidement baptisé “Monsieur Hugo”. Il a ensuite fallu plus de 2 ans de R&D pour construire la plateforme et mettre en place les différents partenariats (Ministère du Logement, Axa, Crédit Mutuel).

Zoom sur le contrôle des dossiers des candidats

Parce que c’est le locataire qui va rembourser le crédit immobilier du bailleur, celui-ci doit s’assurer de ne sélectionner que des candidats sérieux.

Pour en finir avec les faux dossiers/documents, Monsieur Hugo propose aux propriétaires un outil gratuit qui vérifie scrupuleusement tous les justificatifs des locataires :

Des algorithmes puissants contrôlent l’authenticité des documents et leur conformité (pièce d’identité, passeport, contrat de travail, bulletin de salaire…). Les éventuelles anomalies (situation, revenus déclarés…) sont immédiatement détectées.

Les revenus déclarés du candidat sont recoupés par le Ministère du Logement (partenaire de Monsieur Hugo) avec les données du centre des impôts – impossible de tricher sur le dossier.

Un contrôle humain valide aussi les documents.

S’il manque des documents, la personne en charge du contrôle échange avec le locataire.

Un assistant juridique permet ensuite de rédiger un bail conforme à la réglementation et adapté à chaque bien, à jour et incluant les annexes obligatoires. Il ne reste plus qu’à le signer en ligne pour débuter la location.

Une protection au quotidien contre les risques locatifs

Monsieur Hugo s’engage à ne plus laisser les propriétaires bailleurs seuls avec leurs doutes, leurs questions et leurs problèmes.

Un loyer impayé ?

Pas de panique, il est couvert par Axa, qui va aussi s’occuper du recouvrement et mobiliser si besoin les professionnels nécessaires (huissiers, avocats, experts…)

Un problème ou une question à poser ?

L’Assistance juridique illimitée est disponible pour apporter des conseils précis sur les droits & obligations des bailleurs, ainsi que sur les démarches à entreprendre dans tous les domaines du quotidien (location, fisc, copropriété, artisans & travaux).

Un litige à gérer ?

Un juriste spécialisé en droit immobilier intervient pour le traiter à l’amiable dans les meilleurs délais. Il suit le dossier jusqu’à sa résolution et engage une procédure judiciaire si besoin.

Des travaux à effectuer en urgence ?

En cas de fuite, panne de chaudière, coupure de courant… Toutes les interventions inférieures à 400 € sont prises en charge 7j/7 et 24h/24 par Axa qui envoie des artisans certifiés et qualifiés. Les locataires vont apprécier !

Suivre en temps réel toutes ses locations

D’un seul coup d’œil, via un tableau de bord clair et synthétique, le propriétaire peut suivre en temps réel toutes ses locations et en ajouter facilement de nouvelles.

La recherche d’un locataire devient un jeu d’enfant grâce à des outils complets et intuitifs : agenda partagé pour la prise de RDV (dans le même style que Doctolib), dossier des candidats en ligne, identification des dossiers suspects, bail personnalisé certifié Alur, états des lieux sur mobile…

De nombreuses tâches sont automatisées

De plus, toutes les tâches chronophages et fastidieuses sont automatisées (envoi des quittances, prélèvement du locataire, régularisation des charges assistées, bilan fiscal pré-établi…). Enfin, les notifications permettent d’anticiper : virement du loyer sur le compte du propriétaire, alertes concernant la révision du loyer, la TOM à récupérer, l’assurance du locataire, la régularisation des charges…

« Nous sommes en moyenne 5 fois moins cher qu’une agence immobilière, alors que nous offrons davantage de services et que nous ne laissons jamais le propriétaire sans réponse grâce à nos experts qui apportent des solutions rapides et personnalisées », précise le fondateur.