RSE : Edgar Suites limite l’usage de mobilier neuf dans ses résidences hôtelières

Edgar Suites et Selency annoncent un partenariat afin de contribuer à un tourisme durable et responsable. Un rapprochement dans la continuité de leurs démarches RSE respectives.

Edgar Suites et Selency ont signé un partenariat afin de contribuer à un tourisme durable et responsable. L’objectif ? Offrir des espaces personnalisés décorés avec des objets dotés d’une âme, contrairement aux ensembles standardisés du format hôtelier classique. Un rapprochement dans la continuité de leurs démarches RSE respectives.

Edgar Suites, une structure en plein développement …

Edgar Suites, nouveau format de résidences hôtelières en cœur de ville, fondé en 2016 par Xavier O’Quin, Maxime Benoit et Grégoire Benoit, poursuit son développement. Deux mois après son augmentation de capital de 104 M€ auprès de BC Partners Real Estate, acteur majeur du private equity et de l’immobilier, le groupe a signé un partenariat avec Selency, spécialiste de la vente en ligne de mobilier et objets de décoration de seconde main, afin d’améliorer son offre.

Ce format, basé sur des appartements plus spacieux – pourvus de cuisines haut de gamme et d’équipements de qualité, ainsi que d’une décoration soignée et remarquable -, permet aux voyageurs de disposer de plus d’espace, donc une densité plus faible que l’hôtellerie traditionnelle. Il permet une meilleure intégration dans la ville et des relations apaisées avec les parties prenantes pour éviter les désagréments du sur-tourisme.

Des espaces personnalisés décorés avec des objets dotés d’une âme

Le partenariat avec Selency, une marketplace lancée en septembre 2014, s’inscrit dans la logique de développement d’Edgar Suites, qui a pour objectif d’offrir des espaces personnalisés décorés avec des objets dotés d’une âme, contrairement aux ensembles standardisés du format hôtelier classique, habillés de produits importés aux durées de vie médiocres, qui ne répondent plus aux attentes des voyageurs.

« Cette collaboration s’inscrit pleinement dans la volonté d’Edgar Suites de proposer un tourisme durable, une volonté que nous défendons depuis le début. Nos nouvelles résidences ont un bilan carbone très bas puisque nous transformons des immeubles de bureaux et donnons ainsi un nouvel usage à leurs coques en béton. Il nous semblait donc logique de décliner ce principe avec le mobilier, d’autant que nos voyageurs apprécient le caractère authentique de nos décorations, qui leur permet d’avoir une expérience de séjour proche des conditions de vie des vrais habitants locaux. Le service professionnel de Selency, nous permet d’avoir accès à la profondeur du catalogue de plusieurs milliers de vendeurs avec un interlocuteur unique », déclare Xavier O’Quin, président d’Edgar Suites.

250 000 objets uniques, sélectionnés pour leur esthétique et leur durabilité

Le site de Selency propose 250 000 objets uniques et sélectionnés un à un par des professionnels pour leur esthétique et leur durabilité. Créé par deux passionnés de décoration et de mobilier d’occasion, Maxime Brousse et Charlotte Cadé, il a pour ambition de prouver aux utilisateurs qu’ils n’ont plus forcément besoin d’objets neufs pour meubler leur intérieur, surtout s’ils sont en quête d’une décoration authentique.

La start-up Selency : la nouvelle référence « déco » online

Elle permet à chacun d’accéder à une offre de seconde main de qualité, de dénicher des pièces uniques, authentiques et parfaitement éthiques pour son intérieur. La marketplace recense ainsi des meubles, objets de décoration et autres oeuvres d’art proposés par des professionnels ou des particuliers, soit des milliers de références design, vintage, industrielles, Scandinaves, art déco ou encore classiques : un catalogue sélectif et global, qui répond à des besoins et des budgets distincts.

Un service dédié aux professionnels

Depuis fin 2019, Selency, principalement destiné aux particuliers, a créé un service dédié aux professionnels, qui représente désormais une part conséquente de l’activité du groupe. Après une analyse poussée du projet du client, ce service propose un suivi personnalisé, des sélections de produits, des tarifs négociés, une logistique facilitée, ainsi que des solutions de facturation adaptées aux usages professionnels.

« De par la couche de services personnalisés qu’il apporte, le pôle professionnel de Selency s’impose comme la réponse idéale à tous les hôteliers, restaurateurs ou points de vente qui souhaitent se démarquer en concevant des lieux à la décoration originale, authentique et éco-responsable tout en s’affranchissant d’éventuelles contraintes (logistique, volume, etc.) », résume Arthur Barret, responsable du service professionnel chez Selency. « Nous sommes ravis de contribuer au développement d’Edgar Suites, avec qui nous partageons les valeurs de singularité, engagement green et innovation. Nous adhérons pleinement au projet du groupe et participons ainsi à ce modèle inspirant, reflet de l’hôtellerie de demain. »