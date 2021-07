Envie d’une maison ? Le Salon MAISON vous attend du 24 au 26 septembre au Parc Floral

Vous aussi, vous rêvez désormais d’une maison ? Faites un tour au Salon MAISON qui se tiendra au Parc Floral de Paris, au cœur du Bois de Vincennes, du 24 au 26 septembre. Il accompagnera tous ceux et celles qui cherchent à faire construire, agrandir, rénover ou aménager leur résidence principale ou secondaire partout en France.

Explosion de recherches de maisons depuis la crise sanitaire de + 58,2 % en 2020 !

La crise sanitaire a confirmé que la maison demeure l’habitat préféré des Français… Avec l’avènement du télétravail, le champ des possibles s’est ouvert. Le rêve d’un petit jardin, avec terrasse et BBQ devient accessible pour LE plus grand nombre désormais libre d’habiter plus loin de leur lieu de travail en partie grâce au télétravail.

La Maison est définitivement la tendance phare qui s’est le plus imposée pendant les différents confinements et qui a perduré depuis. Le monde d’avant la covid-19 ne permettait pas à de nombreux Français d’acheter une maison en raison de leurs contraintes de transport. Le monde d’après leur permet désormais de réaliser leur rêve !

Selon une étude réalisée fin décembre 2020 par PAP.fr pour Le Salon MAISON 2021, les demandes de logement à l’achat ont explosé en 2020 par rapport à 2019 de + 34,1%* au total sur l’année. Et parmi elles, ce sont les maisons qui ont été les plus recherchées avec une hausse de + 58,2%*.

Les tendances : une villa contemporaine neuve, un loft à aménager ou un mas à rénover…

2020 a marqué un tournant dans l’immobilier ! Logements plus spacieux, besoin d’espaces verts…, les Français sont désormais prêts à sauter le pas et à acheter une maison quitte à s’éloigner d’une métropole. Rallonger le temps de transport n’est plus un problème grâce au développement du travail à distance. Espace, verdure et calme ! Telles sont les nouvelles attentes des Français. En régions, les Français rêvent de demeures dans des zones rurales (+ 89,7%*) ou des petites villes (+ 73,7%*) tandis que les Parisiens s’installent désormais en Grande Couronne mais aussi dans les départements limitrophes de l’Île-de-France. Et tous les types d’habitat sont concernés : pavillon, vieille demeure à rénover, chalet, bastide, mas… Neuf ou ancien, à chacun ses envies !

Le Parc Floral, cadre enchanteur pour la naissance de rencontres

Pour cette 11e édition, Le Salon MAISON est, du vendredi 24 au dimanche 26 septembre, au Parc Floral, au sein de ce prestigieux environnement de 28 hectares situé au cœur du bois de Vincennes, à deux pas du château de Vincennes. Un écrin idéal propice aux échanges et à la convivialité dans un environnement naturel exceptionnel rendant ce lieu unique à Paris. La magie de cet espace naturel s’est naturellement imposée comme le lieu parfait pour accueillir ce rendez-vous.

4 thèmes pour répondre aux besoins actuels

Parce que les besoins des Français ont évolué et qu’en fonction de leurs recherches ou leurs régions, leurs demandes diffèrent, le Salon MAISON a élargi cette année son champ d’expertise à 4 envies :

Faire construire : une maison neuve, un chalet, une villa…

Rénover : un mas, une bastide…

Agrandir : une longère, une maison familiale…

Aménager un pavillon, un loft…

En Île-de-France, la demande de maisons à agrandir se développe très fortement en raison d’un nombre limité de terrains à bâtir. En régions, la traditionnelle villa contemporaine plébiscitée jusqu’à présent rencontre désormais une multitude de projets d’agrandissement de maisons de caractère.

Des conférences pour renseigner les visiteurs

Elles conforteront vos rythmeront cet événement phare de la rentrée et donneront de précieuses informations concernant :

Les garanties à prendre avant, pendant et après les travaux

Le financement pour décrocher le meilleur crédit

Les différentes étapes d’un projet d’acquisition

Les réglementations actuelles sur les maisons autonomes et écologiques

Tout sur la rénovation avec Maprimrenov’

La construction : mode d’emploi

Renseignements pratiques…

Le Salon MAISON est gratuit pour les visiteurs. L’invitation est téléchargeable sur le lien : Invitation pour Salon MAISON.

Il est ouvert les vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021 de 10 h à 19 h et le dimanche 26 septembre 2021 jusqu’à 18 h.

Le Parking visiteurs est gratuit.

Métro le plus proche : Château de Vincennes (Ligne 1).

Bien entendu, le pass sanitaire sera obligatoire !

*Chiffres tirés d’une étude réalisée par le site PAP.fr au 31 décembre 2020 pour le Salon MAISON 2021 – Étude menée sur les 52 038 775 recherches d’achat effectuées sur PAP.fr entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, comparée aux recherches menées sur l’année 2019.