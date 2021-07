Une résidence secondaire neuve à 60% de sa valeur grâce au démembrement de propriété

Le démembrement en nue-propriété permet de bénéficier d’une forte décote lors de l’achat. Le point avec Nue-Pro Select, acteur dédié à l’investissement, au montage et à la commercialisation d’opérations en démembrement de propriété.

La pandémie et l’augmentation du travail à distance ont rebattu les cartes du marché immobilier augmentant les envies de nature et d’espace des citadins. Selon une étude récente de l’Observatoire Société & Consommation (Obsoco), 5 % des Français interrogés souhaitent acheter une résidence secondaire d’ici à de 2 ans, cela représente environ 2,3 millions de français. Cet engouement a généré une augmentation des prix. En termes de budget, toutes régions confondues, tous logements et marchés (neuf + ancien) confondus, il faut compter en moyenne, 268 100 € (Source : Baromètre LPI-SeLoger – décembre 2020)

Pourquoi investir dans une résidence secondaire ? Est-ce rentable ?

L’achat d’une résidence secondaire est un moyen rentable de se constituer un patrimoine. Tout d’abord car il permet de se contraindre à épargner. Avec les taux de crédit bas, emprunter pour acheter permet de se constituer progressivement un capital. En 10 ans, les prix moyens de l’immobilier ont progressé en France métropolitaine. Selon l’INSEE, l’indice des prix des logements a connu une hausse de près de 22% entre 2010 et 2020, pour l’ensemble du territoire métropolitain, tout type d’habitat confondus (maison et appartements, neufs et anciens).

Une résidence secondaire neuve à 60% de sa valeur réelle ?

Selon Nue-Pro Select, acteur dédié à l’investissement, au montage et à la commercialisation d’opérations en démembrement de propriété, alors que les prix au mètre carré atteignent des niveaux jamais vus, le démembrement en nue-propriété est une solution pour réaliser un investissement rentable dans les zones dites tendues car il permet ainsi de profiter d’une décote importante à l’achat tout en respectant les convictions responsables et sociales de l’acheteur. En effet, l’Usufruit Locatif Social (ULS) ou intermédiaire (ULI) est un partage de la charge de la construction de logements sociaux qui divise l’usage de la propriété des immeubles : des investisseurs privés financent la nue-propriété́ tandis que des bailleurs sociaux disposent de l’usufruit temporaire (entre 15 et 20 ans) et assurent la gestion locative des biens.

Cas pratique : La résidence neuve SIANEO à Mandelieu-La Napoule sur la Côte d’Azur

Mandelieu–La Napoule se trouve sur la Côte d’Azur, à quelques minutes de Cannes, et compte près de 22 000 habitants. Située entre la mer Méditerranée et les massifs de l’Esterel et du Tanneron, la ville séduit par son climat idéal avec près de 300 jours d’ensoleillement par an. Ville authentique du décor méditerranéen, elle associe douceur de vivre et dynamisme économique. Elle participe à l’attractivité de la Côte d’Azur tant par son tourisme de loisirs avec son port de plaisance et ses plages de sable blanc.

La résidence SIANEO comprend 294 logements répartis dans plusieurs immeubles. Chaque appartement se compose de lieux de vie spacieux ainsi que d’un espace extérieur permettant de profiter de l’ensoleillement de la région.De nombreux services sont ainsi présents au cœur de la résidence : commerces de proximités, une crèche, une résidence de service. Sianéo comprend également de nombreux espaces verts ainsi qu’une piscine.

Livraison : 3ème trimestre 2021. Démembrement : 16 ans. Décote : 39%. Prix moyen nue-pro : 3 813 € /m2. Prix moyen pleine propriété : 6 250 €/m2

