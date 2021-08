Crédit immobilier : Ceux qui empruntent sur 20 ans peuvent facilement décrocher un taux inférieur à 1 %

Crédit immobilier : S'endetter à 65 ans sur 20 ou 30 ans ? Oui, c'est possible !

Chez Artémis courtage, les taux moyens négociés sont même inférieurs à 1 % si l'on emprunte sur une durée comprise entre 11 et 20 ans (voir tableau ci-contre). De plus, la durée moyenne des prêts n’a jamais été aussi élevée. En juin 2021, elle s’est établie à 237 mois. Cela permet de prêter à des emprunteurs dont le taux d'endettement est proche de 35%.

Envie d’un projet immobilier ? Fin juillet, les taux de crédit immobilier battent encore des records ! Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage, fait le point sur le marché des crédits immobiliers.

1 % si l’on emprunte sur une durée comprise entre 11 et 20 ans

Fin juillet, les taux de crédit immobilier battent encore des records. Selon l’Observatoire Crédit Logement CSA, ils s’élèvent à 1,06 % hors assurance et toutes durées confondues. Chez Artémis courtage, les taux moyens négociés sont même inférieurs à 1 % si l’on emprunte sur une durée comprise entre 11 et 20 ans (voir tableau ci-contre). De plus, la durée moyenne des prêts n’a jamais été aussi élevée. En juin 2021, elle s’est établie à 237 mois. Cela permet de prêter à des emprunteurs dont le taux d’endettement est proche de 35%.

Des délais plus longs …

Autre constat : les délais pour obtenir un prêt se sont allongés ces derniers mois en raison de la hausse du volume de crédits mais aussi parce que les établissements bancaires prennent davantage de temps pour analyser les dossiers. Cela ne devrait pas s’arranger en cette période estivale. Les emprunteurs doivent donc bien anticiper ce délai supplémentaire pour financer leur achat.

… et moins de primo-accédants

Selon les dernières statistiques d’Artémis Courtage, la part des primo-accédants parmi les emprunteurs a diminué : elle s’élève à 33 % en juillet 2021, contre 43 % en juillet 2020. Cette baisse est l’une des conséquences des recommandations effectuées par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) qui envisage par ailleurs de sanctionner à l’avenir les établissements bancaires qui ne les respecteraient pas. En outre, l’usage des biens financés chez Artémis courtage a légèrement évolué depuis un an : en juillet 2021, 10 % des emprunts concernent l’acquisition de biens locatifs loués nus ou en meublés, contre 6 % en juillet 2020.