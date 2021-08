Julien Chenet (Cautioneo ) : La calculette des loyers

Mon Podcast Immo reçoit Julien Chenet, Co-fondateur de Cautioneo, au micro de Fred Haffner

Simple et efficace, un nouvel outil vient d’être mis en place par Cautioneo pour vous permettre de calculer le montant du loyer auquel vous pouvez prétendre, avec et sans garant. Julien Chenet nous en parle dans Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Cautioneo vient de lancer un outil, une petite calculette, qui permet de calculer le loyer auquel on peut prétendre, en fonction de ses revenus. Comment vous est venue cette idée ?

Julien Chenet : Cette idée vient de nos clients. Nous nous sommes aperçus que beaucoup de locataires venaient chez Cautioneo en amont de leur projet de location, afin de connaître leur capacité locative. En analysant le marché, nous nous sommes rendu compte que cette petite calculette n’existait pas et très naturellement nous l’avons créé et mise à disposition de nos clients.

Mon Podcast Immo : Comment fonctionne cet outil ?

Julien Chenet : L’idée, était de créer un outil facile d’utilisation afin de pouvoir répondre à l’ensemble des locataires. En répondant à ces 5 petites questions, le locataire va pouvoir obtenir immédiatement une réponse sur sa capacité locative selon la méthode traditionnelle (souvent limitée au CDI et sur une règle de 33% des revenus) et une autre avec la garantie Cautioneo, qui va lui permettre de voir jusqu’à quel budget il va pouvoir être accompagné avec le garant Cautioneo dans son dossier.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que cela change pour un cadre s’il est en CDD ou en CDI ?

Julien Chenet : Si l’on prend l’exemple d’un CDI qui gagne 2 000 € par mois, on verrait qu’avec une méthode traditionnelle il obtiendrait 660 € de budget locatif (33% du loyer). Avec Cautioneo, il va pouvoir monter jusqu’à 977 €, pour les CDI, nous sommes capables d’aller bien au-dessus de ces fameux 33 %.

Prenons un autre exemple, sur des profils que l’on pourrait qualifier de plus atypiques, une personne en CDD de 6 mois qui gagne, lui aussi, 2 000 €, ce CDD ne serait pas éligible sur le marché. Avec Cautioneo, il va pouvoir prétendre à 694 € de loyer.

Mon Podcast Immo : Quel est votre business model ?

Julien Chenet : Pour rappel, Cautioneo est un organisme qui se porte garant du locataire dans le but de valoriser son profil auprès du propriétaire, en sécurisant ce dernier contre les loyers impayés. La cotisation est à la charge du locataire, elle s’élève à 3,5% du loyer et est prélevée chaque mois. Notre solution est complètement gratuite pour le propriétaire.

Mon Podcast Immo : Cette solution fidélise-t-elle vos clients ou vous en apporte-t-elle ?

Julien Chenet : Les 2 ! Les retours sont très positifs, nous voyons que cet outil répond à un besoin de préparer son projet de location. Selon une étude SeLoger, en moyenne, il faut plus de 50 jours pour qu’un locataire trouve un logement. L’idée de Cautioneo est de faire gagner du temps à ces locataires, et ça fonctionne ! Lorsqu’un projet est bien préparé et que le budget est bien validé, on se rend compte que l’on est en phase avec le marché, avec les propriétaires et que l’on peut aller beaucoup plus vite.

Un de nos objectifs était aussi de capter de nouveaux clients, ce qui a été le cas.

