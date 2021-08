Julien Gauthier (CityLife) : Une nouvelle franchise d’agences immobilières

Réseaux de mandataires et agences immobilières, même combat !

Mon Podcast Immo reçoit Julien Gauthier, Cofondateur de CityLife, au micro de Fred Haffner

Mon Podcast Immo vous présente une nouvelle franchise d’agences immobilières, CityLife. Julien Gauthier, son Cofondateur explique ses ambitions et ses différences avec les autres réseaux de franchisés.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui fait que vous décidiez de créer un nouveau réseau de franchises ?

Julien Gauthier : Notre expérience ! En effet, cela fait ça fait 7 ans que nous avons nos agences immobilières, nous avons été nous-mêmes franchisés pendant 5 ans au sein d’un grand réseau national. Cela nous a permis de connaître l’envers du décor et tout ce qui se passe dans une franchise.

L’ambition de développer un projet familial que nous avons monté avec mon père nous a aussi amenés à créer ce réseau. Nous sommes tous les deux des entrepreneurs et nous avons cherché un projet qui nous permettait d’aller encore plus loin avec nos agences immobilières.

Beaucoup de questions sont posées : « Est-ce que l’on continue à ouvrir des agences en propres ? » ; « Est-ce que l’on cherche à développer, plus loin, le nom de notre marque ? ». La franchise nous a semblé être un élément important et primordial dans notre développement.

Mon Podcast Immo : Comment pourriez-vous nous expliquer ce qui vous différencie des autres réseaux ?

Julien Gauthier : Ce qui nous différencie, c’est que nous avons déjà un petit réseau et que nous sommes en plein développement.

Nos agences sont en propre, nous sommes fondateurs d’un réseau immobilier, ce sont NOS agences, ce qui signifie que nous connaissons parfaitement les problématiques des agences immobilières et sommes en plein cœur du métier.

Notre développement région par région permet d’avoir une communication locale, primordiale aujourd’hui pour que chaque région soit mise en valeur et que les clients se sentent concernés par le message que nous souhaitons véhiculer.

Nous avons une approche humaine, locale et une proximité avec nos franchisés dans l’accompagnement et dans la formation. Des formations adaptées en fonction du marché, des secteurs, pour pouvoir être au plus proche de nos franchisés et les accompagner dans leur création, dans leur développement ou dans leur reconversion professionnelle.

Mon Podcast Immo : Quelles sont les régions que vous ciblez en priorité ?

Julien Gauthier : Nous visons une centaine d’ouvertures d’agences sur les 3 prochaines années. Nous sommes attirés par Paris / Île-de-France, puisque c’est là où se situent nos agences (11 eme, 12 eme arrondissement et Vincennes) et que nous y sommes connus et reconnus.

À notre grande surprise, lorsque nous avons lancé le réseau de franchise, nous avons été contactés partout en France, dans l’est de la France, Metz, Cannes, Lyon, Toulouse ou Marseille. Nous avons décidé de morceler le territoire français, région par région et nous sommes actuellement en recrutement de référents dans chaque région pour pouvoir créer des minis réseaux par région et donc avoir un marché cohérent entre régions, fédérateur entre chaque agence et cohérent par rapport à toute la communication locale.

Mon Podcast Immo : Où seront implantées les premières agences en région ?

Julien Gauthier : Nous avons pour projet d’ouvrir 3 agences parisiennes, dans le 11 eme, 20 eme arrondissement et côté ouest parisien, une à Boulogne Billancourt et une autre en province non loin de Paris.

