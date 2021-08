Renaud Lerooy (Homeland) : « Le bâtiment est responsable de 20% de gaz à effet de serre »

Autorisation d'urbanisme : Incompréhension et sidération à la Fédération Française du Bâtiment

Mon Podcast Immo reçoit Renaud Lerooy, co-fondateur d’Homeland, au micro de Fred Haffner

C’est une nécesité environnementale… et une source d’économies selon Renaud Lerooy, cofondateur du néo-syndic Homeland, qui explique à Fred Haffner qu’il faut anticiper et avoir une vision de long terme sur les sujets écologiques et environnementaux.

Mon Podcast Immo : Avez-vous des copropriétaires qui vous contactent car ils ont envie de réduire l’impact écologique environnemental de leur immeuble ?

Renaud Lerooy : Malheureusement c’est très rare, on ne vient pas forcément nous voir pour des sujets de réduction d’impact environnemental de copropriété. On nous contacte plutôt pour des sujets de réductions de charges ou pour des travaux à mener.

Nous n’avons pas encore le sentiment que la population ait bien compris l’impact, sachant que le bâtiment est responsable de 20% de gaz à effet de serre, c’est le premier secteur qui pollue dans le monde.

Mon Podcast Immo : Vous organisez donc le schéma en sens inverse, c’est vous qui les incitez ?

Renaud Lerooy : Oui, complètement. Nous pensons que c’est une mission du syndic, c’est lui qui va piloter les travaux de rénovation énergétique du bâtiment et qui va pouvoir organiser les prises de décisions en Assemblée Générale.

Homeland a un rôle très important à jouer dans ce domaine-là en conseillant, en expliquant comment avoir des comportements plus économes aux copropriétaires.

Mon Podcast Immo : Quelle a été votre méthodologie, comment avez-vous fonctionné pour proposer des solutions concrètes à vos clients ?

Renaud Lerooy : Il y a plusieurs façons de fonctionner. Premièrement, de manière systématique lorsque nous récupérons une copropriété, nous changeons leur contrat d’électricité. Ce n’est pas le plus gros poste d’économie de gaz à effet de serre, mais il y a toujours dans une copropriété 2 ou 3 contrats d’électricité au tarif normal. Nous avons négocié avec des fournisseurs d’énergie verte, des contrats où l’énergie est moins chère, produite en France et de source propre.

Ensuite, nous faisons tout un audit de la résidence, pour visualiser où faire des économies d’énergie facilement atteignables.

Nous réalisons un petit plan d’action pour leur expliquer comment faire des économies de charges et de l’impact carbone, puis nous les accompagons dans la prise de décision, en discutant de manière régulière avec le conseil syndical pour pouvoir préparer un projet en Assemblée Générale.

Le dialogue avec l’ensemble des copropriétaires est très important puisque ce sont des décisions assez longues à mettre en œuvre, c’est coûteux, même si l’on sait que sur le long terme cela va apporter des bénéfices en termes de réduction des charges et de valorisation du bâtiment.

Cet accompagnement, cet audit est réalisable chez Homeland puisque nous avons un pôle dédié à la réduction de l’empreinte carbone de nos bâtiments.

Mon Podcast Immo : Quels conseils donner aux auditeurs de Mon Podcast Immo et aux lecteurs de mysweetimmo.com, concernant les premiers réflexes à adopter ?

Renaud Lerooy : Pour réduire l’impact environnemental de la copropriété, il y a des choses qui sont activables très rapidement comme les contrats d’électricité pour vos parties privatives ou souscrire aux lettres recommandées électroniques. En effet, certains syndics le permettent et cela fait économiser beaucoup de papiers et réduit l’impact environnemental et les charges.

Enfin, le chauffage, c’est le premier poste de génération de gaz à effet de serre, il faut donc être très attentif à la réduction de son chauffage.

