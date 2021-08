Immobilier Aveyron : Wanted passionné du far west pour reprendre le ranch américain du cow boy Alain Tournier

Vous adorez les films de John Wayne ? Vous êtes fasciné par l’univers du Far West ? L’heure de la retraite ayant sonné, Alain Tournier met en vente son Guest Ranch Américain situé à Sainte-Radegonde (Aveyron) à 599 000 euros.

Le guest ranch américain, le rêve d’enfant d’Alain Tournier

C’est en 1990 qu’Alain Tournier réalise son rêve d’enfant en construisant un guest ranch américain. Durant plus de 20 ans, il y accueille avec sa femme Paule de nombreux curieux et passionnés pour partager avec eux cette belle histoire et leur mode de vie. En passant les portes cow-boy, leurs hôtes découvrent l’univers du Far West, dans un décor digne d’un film de John Wayne !

Au programme, musique country et viande bio

La musique country rythme les soirées et de nombreuses animations sont proposées, dans une ambiance toujours détendue et familiale. Éleveurs de vaches de race Angus et très investis en faveur de l’agriculture locale, les propriétaires régalent leurs hôtes de viande classée bio. Le ranch devient aussi, au fil des ans, un repère pour de nombreuses célébrités comme Carlos, Nicoletta, Corinne Touzet, Thierry Roland…

Un ranch de 600 mètres carrés, avec saloon, 13 chambres et élevage de bovins

Située sur un terrain de 2,3 hectares cette belle demeure de 600m2 habitables possède les atouts d’un ranch Américain. Elle se compose d’une salle de réception avec mezzanine, de 13 chambres, dont 6 avec entrée indépendante extérieure et de cuisines professionnelles. À l’extérieur, un parc arboré avec vue dégagée accueille une grande piscine exposée au sud ainsi qu’un parking. Ce lieu de caractère et chargé d’histoire est aujourd’hui proposé à la vente au prix de 599 000 euros.

Wanted repreneur passionné pour faire perdurer le rêve d’Alain Tournier

À l’occasion de son départ à la retraite, Alain Tournier souhaite faire perdurer cette belle aventure. « Dans l’idéal, nous sommes à la recherche d’acquéreurs qui veulent faire perdurer notre projet ou bien qui souhaitent se mettre au vert et qui sont en recherche d’un bel outil de travail. Il est notamment possible d’envisager un partenariat avec la ferme se situant à proximité de la propriété et qui peut fournir des produits de qualité, comme de la viande Angus ou des produits bio. Le bien peut aussi convenir à une grande famille qui souhaite s’installer à la campagne, dans un cadre calme et agréable », explique Alain Tournier.

« Ce ranch est un lieu atypique, au charme indéniable et qui a su séduire les visiteurs depuis sa création. Sa localisation est stratégique puisqu’il se situe dans la communauté d’agglomération, au plus près des nombreux services. Nous constatons qu’avec la crise sanitaire, de plus en plus de citadins cherchent à quitter les grandes villes pour s’installer à la campagne. Avec ce bien, les possibilités sont donc très nombreuses ! », indique Fabien Sirven, négociateur Immobilier chez Sélection Habitat – Agence Hamilton.

Visite privée du ranch américain

Le ranch américain est aujourd’hui proposé à la vente par Sélection Habitat – Agence Hamilton.