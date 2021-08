L’EFAB, école supérieure des métiers de l’immobilier s’implante sur le campus Eductive Aix-en-Provence

Le Réseau Eductive, groupe d’enseignement supérieur privé , annonce le lancement de l’EFAB, l’école supérieure des métiers de l’immobilier, sur le campus Eductive Aix-en-Provence à la rentrée 2021.

L’implantation de l’EFAB à Aix-en-Provence doit permettre de répondre aux besoins du secteur de l’immobilier et plus précisément du secteur géographique des Bouches-du- Rhône, où la demande est particulièrement forte en gestion locative, en gestion de syndic, et en transaction immobilière.

Une pédagogie par projet active

L’EFAB, déjà présente dans 10 villes de France, est une école qui prône la pédagogie par projet active (masterclass, workshops, serious games, etc.), ce qui permet de générer des apprentissages à travers la réalisation d’une production concrète. Elle propose à ses étudiants d’évoluer aux côtés d’intervenants experts dans leur domaine et issus des plus prestigieuses enseignes de l’immobilier.

« L’EFAB propose des cursus professionnalisants grâce à l’alternance, l’enseignement et de réels projets d’entreprises. Les confronter aux réalités du secteur leur permet de s’adapter aux évolutions des métiers de l’immobilier et favorise leur insertion professionnelle. Implanter l’EFAB sur le campus Eductive Aix-en-Provence représente une opportunité de répondre aux besoins des entreprises du secteur de l’immobilier, dans les Bouches-du-Rhône », explique Camille Gros, directrice du Campus Eductive Aix-en-Provence.

Des formations immobilières en alternance ou en initial

L’école proposera des formations immobilières en alternance ou en initial du niveau bac à bac+5 :

BTS profession immobilière ou Notariat

Bachelor (accessible uniquement en 3e année avec un bac+2 validé, qui permettra aux BTS de faire une poursuite d’études au sein de l’EFAB en 3e année) :

Actifs et Patrimoine immobilier ou Patrimoine Immobilier et Financier

Mastère Gestion de Patrimoine

Mastère Management de l’immobilier