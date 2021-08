Covid-19 & Formation : Zoom sur les cours de leadership les plus demandés avec la pandémie

En période de trouble, les leaders forts se manifestent car ils font preuve de résilience et de la capacité de développer des solutions innovantes aux problèmes. Ils se concentrent sur les résultats et les progrès, même s’ils sont confrontés à des obstacles.

Malgré l’incertitude, de nombreuses personnes ont profité du ralentissement économique pour acquérir de nouvelles compétences. L’analyse de Stéphane de Jotemps vice-président ventes chez Skillsoft France.

La pandémie de COVID-19 nous a enseigné une ou deux leçons – que notre travail peut être perturbé à tout moment et que nous devons être préparés à un lieu de travail en perpétuel mutation. Pour la communauté L&D (Learning & Developpement), les défis ont été intenses et accablants. De nombreux cours dirigés par un instructeur (ILT) ont été annulés, davantage d’équipes sont passées au travail à distance et de nouveaux besoins en matière de formation à la sécurité sont devenus une priorité. Et ce ne sont là que quelques-uns des défis à relever.

Malgré l’incertitude, de nombreuses personnes ont profité du ralentissement économique pour acquérir de nouvelles compétences.

En période de trouble, les leaders forts se manifestent car ils font preuve de résilience et de la capacité de développer des solutions innovantes aux problèmes. Ils se concentrent sur les résultats et les progrès, même s’ils sont confrontés à des obstacles. Zoom sur les cours les plus demandés pendant la Covid-19.

L’intelligence émotionnelle

Les leaders dotés d’une intelligence émotionnelle ont les compétences nécessaires pour établir de bonnes relations avec ceux qui les entourent. Ils savent comment naviguer plus efficacement dans les relations et réussissent généralement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ce cours aide les dirigeants à comprendre pourquoi l’intelligence émotionnelle est importante et propose des techniques positives d’amélioration dans un environnement professionnel.

La résilience

Devenir un leader résilient signifie se relever après avoir été mis à terre. Toutes les entreprises sont confrontées à des revers, et cela a été particulièrement vrai pendant la pandémie. Pour acquérir les compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs malgré les obstacles, il faut du cran, de la persévérance et de l’adaptabilité. Les dirigeants recherchent ce type de cours pour

s’assurer qu’ils sont prêts à prospérer dans un environnement commercial en constante évolution et plus compétitif.

Diriger des équipes virtuelles

Dans de nombreuses organisations, les équipes s’habituent à travailler à distance. Cette tendance semble se poursuivre dans un avenir prévisible. Cela présente de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Les leaders recherchent ce type de cours pour acquérir des connaissances sur la façon dont ils peuvent créer des interactions et du bonheur, des outils/ressources, et assurer des résultats positifs et réussis avec une équipe à distance.

L’innovation

Dans un environnement de travail qui évolue rapidement, la survie dépend de la capacité à innover avec succès. Et le leadership joue un rôle important en développant et en soutenant une culture ouverte à un état d’esprit créatif et innovant. Les dirigeants qui veulent encourager la créativité doivent créer une culture où le débat et l’apprentissage se conjuguent pour inspirer un travail de qualité.

Le coaching

Beaucoup de grands leaders sont également de grands coachs. Les coachs qui ont un impact ne parlent pas beaucoup, mais écoutent et posent beaucoup de questions. Les coachs doivent également montrer à leurs collaborateurs qu’ils se soucient de leur avenir. L’accompagnement des nouveaux managers est un domaine particulièrement important. Il incombe aux leaders d’aider leurs nouveaux managers à prendre conscience de l’impact de leur rôle sur l’organisation.

Stéphane de Jotemps est vice président ventes chez Stéphane de Jotemps est vice président ventes chez Skillsoft France