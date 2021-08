Détroit : Bientôt la nouvelle destination des investisseurs français ?

Il est encore possible d’acheter de belles maisons en briques de plus de 100 m² pour moins de 90 000 €.

Longtemps considérée comme sinistrée à jamais, Détroit connaît aujourd'hui une renaissance économique inespérée.

Longtemps considérée comme sinistrée à jamais, Détroit connaît aujourd’hui une renaissance économique inespérée. Elle a enregistré la plus forte progression de ventes de maisons individuelles entre mai 2020 et mai 2021, selon le NY Post. La plus grande ville du Michigan est donc aujourd’hui une destination intéressante pour les investisseurs immobiliers qui peuvent profiter de taux d’emprunt historiquement bas et de l’élan donné par l’énorme plan de relance de Joe Biden.

Détroit : un phœnix qui renaît de ses cendres

Les investissements affluent : le milliardaire Dan Gilbert va consacrer 500 millions de dollars à sa ville natale, et les GAFAM s’installent enfin dans la capitale de l’automobile.

Amazon, notamment, vient d’investir 400 millions de dollars pour construire un immense centre de distribution à proximité du centre-ville. Ce projet devrait générer 1 200 emplois rémunérés à un taux horaire de 15 dollars, soit 40 % de plus que le salaire horaire moyen américain.

L’autre projet qui donnera un nouveau coup de fouet à Détroit, c’est la construction du pont international Gordie Howe, qui reliera en 2024 la ville américaine au Canada en enjambant la rivière Détroit.

La mythique « Motown » a d’autres atouts, dont son importante activité dans le secteur automobile de pointe, le programme de réhabilitation des quartiers défavorisés lancé par le maire de la ville, Mike Duggan, ou encore sa situation au cœur de la région des Grands Lacs, qui est la plus grande réserve d’eau douce au monde.

Un contexte économique et une ville propices à l’investissement immobilier

Avec une croissance de 12 % sur un an, contre 6 % en France, selon Oxford Economics, le secteur de l’immobilier se porte très bien aux États-Unis. De plus, malgré la pandémie, le PIB américain est en augmentation, contrairement à la France et au Royaume-Uni, qui connaissent des baisses respectives de 4,4 % et 3,3 %. Le boom économique de Détroit en fait la destination idéale pour les investisseurs français. Les tarifs y restent abordables !

Comme il n’est pas évident d’investir dans un pays étranger, Franck Nogues et Mathieu Lacaile ont créé L’Immobilier Américain. Grâce à son « pack clé en main », la société permet d’acheter des biens de qualité dans les meilleurs quartiers de Détroit, en profitant d’un taux de rendement supérieur à 7 %. « Il est encore possible d’acheter de belles maisons en briques de plus de 100 mètres carrés habitables pour moins de 90 000 € », souligne Mathieu Lacaile, le co-fondateur de L’Immobilier Américain.

« Choisir ses maisons dans le secteur, c’est s’assurer une bonne rentabilité locative et un bon potentiel à la revente », poursuit-il.

Un pack clé en main pour investir sans tracas

Le pack investisseur clé en main de L’Immobilier Américain regroupe tous les services et interlocuteurs nécessaires pour investir sereinement. L’Immobilier Américain maîtrise ainsi l’ensemble de la chaîne de l’investissement, de l’achat à la maintenance locative, ce qui permet d’investir de façon simple et fiable. Le pack propose les services suivants :

Accompagnement sur tout le processus d’acquisition. L’équipe de L’Immobilier Américain accompagne ses clients dans la signature de documents, dans les inspections, et les relations avec les notaires.

Ouverture de société. Le cabinet comptable de L’Immobilier Américain ouvre et domicilie aux États-Unis une société adaptée aux besoins de ses clients.

Ouverture de compte en banque de société. L’Immobilier Américain aide ses clients à ouvrir un compte en banque de société dans une des plus grandes banques du pays, sur place ou en ligne.

Virements internationaux et conversion de devises. Grâce à son partenariat avec Infinity International, L’Immobilier américain permet à ses clients de convertir et de transférer des fonds à l’international à des taux préférentiels et sans frais de virement.

Gestion locative. L’équipe francophone prend en charge la gestion du bien : collecte de loyer, assistance aux locataires, paiement de la taxe foncière, etc.

Accompagnement comptable et fiscal en France et aux États-Unis. Le cabinet comptable de L’Immobilier Américain prend en charge la comptabilité des sociétés de ses clients, leur déclaration fiscale, et le paiement des impôts.

Des biens soigneusement sélectionnés

Comme tous les quartiers de Détroit n’ont pas encore été réhabilités, il est important d’investir judicieusement. L’Immobilier américain choisit ses biens dans les meilleurs quartiers de la ville, principalement des quartiers historiques de l’ouest et du nord-ouest, en prenant en compte les critères suivants :

Peu ou pas de maisons vides et inoccupées ;

Voisinage qui entretient leurs habitations ;

Proximité de bonnes écoles, commerces et autoroutes ;

Déplacement rapide de la police et des pompiers ;

Investissement de la ville dans la voierie, assainissement et aménagement de parcs et aires de jeux ;

Forte demande locative.

Tous les biens proposés par L’Immobilier américain ont été rénovés dans le respect des normes en vigueur, et sont approuvés à la location par la ville de Détroit.