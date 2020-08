JustInvestNow : « Hier nous étions à Détroit, aujourd’hui nous sommes à Detroit et … à Cleveland! », Justin Fontenelle

"10% de rentabilité dans l'immobilier à Détroit", Justin Fontenelle, Just Invest Now

Fort du succès remporté à Détroit, Justin Fontenelle, CEO de JustInvestNow et son associé Rich Salem s’implantent à Cleveland pour proposer de nouveaux produits d’investissements immobiiiers à leurs investisseurs.

Suite au succès des produits d’investissements immobiliers proposés à Détroit, Justin Fontenelle et son associé Rich Salem préparent depuis quelques mois un projet pour que JustInvestNow puisse se diversifier et proposer un nouveau marché à ses investisseurs; Cleveland, situé à seulement 2h40 de route de Detroit. Avec ce début d’année un peu spécial, ils ont pu prendre le temps d’analyser en profondeur ce nouveau marché. Entretien avec Justin Fontenelle.

Pourquoi avoir choisi Cleveland ?

Justin Fontenelle : Premièrement parce que c’est un marché qui offre énormément de potentiel et qui est très similaire à celui de Détroit, c’est différent et en même temps très proche, l’idée est de proposer une diversification de patrimoine immobilier à nos investisseurs.

Et deuxièmement parce que nous voulions rester à proximité de notre siège pour maîtriser au mieux ce marché , nous avons déjà un bureau qui nous représente sur place, il s’agit de la même gestion locative actuellement en place à Détroit.

De plus, nos équipes sont envoyées à Cleveland, chaque semaine, pour faire le suivi des rénovations et procédures. Ce qui est important c’est la manière dont nous procédons pour ce marché, et c’est très simple, notre plan d’action est exactement ​l​e même qu’à Détroit. Ainsi toutes les infrastructures que nous proposons sont inchangées ; les démarches administratives, création de société LLC, ouverture de compte bancaire, accompagnement de A à Z, gestion locative, suivi francophone à 100%, nos bureaux et une équipe sur place, une qualité de rénovation inégalable, etc…L’idée était d’avoir la copie conforme de JustInvestNow Détroit mais à Cleveland.

Quels types de produits offrez-vous ?

Justin Fontenelle : La gamme de prix de nos maisons se situent entre $55,000 et $95,000, suivant le produit. Nous proposons des maisons de 2 à 5 chambres de type single family (une unité) ou multi-family (plusieurs unités, généralement deux) et des immeubles à fort rendement locatif.

Les rentabilités sont de 10 à 15% de l’an.

Nous proposons des rénovations de qualité avec les mêmes standards qu’actuellement à Détroit, (couleur des peintures, sols, cuisine en granit, remplacement au besoin des chaudières et chauffes-eau, de la plomberie, de l’électricité du toit, des fenêtres … ). Ce sont nos entrepreneurs à Détroit qui réalisent les rénovations à Cleveland.

Pour qui sont fait ces investissements ?

Justin Fontenelle : Pour toutes les personnes ayant l’envie d’investir dans l’immobilier, avec différents budgets, tout en bénéficiant d’un haut rendement. Les démarches administratives étant plus rapides aux USA, vous pouvez être propriétaire à 100% en 1 mois de temps et ainsi profiter, après ce mois, de vos premiers loyers.

Nous sommes là pour simplifier l’investissement à l’étranger pour tous les clients, aguerris ou novices, qui souhaitent se lancer dans l’aventure. Nous les accompagnons de A à Z, de l’achat à la revente en passant par la gestion locative.

Le but est que le client n’ait pas à se déplacer en personne ou se soucier de ses locations à Cleveland et/ou à Détroit. Chaque investisseur dispose d’un accès personnalisé à un portail en ligne comprenant toutes informations et documents relatifs a ses biens afin que ce soit le plus transparent et simple possible depuis chez lui.

Nous sommes plus que enthousiastes de pouvoir vous offrir un nouveau marché pour les années à suivre

Pour en savoir plus posez vos questions ici : info@justinvestnow