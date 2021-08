La France, l’Espagne et l’Italie : le trio gagnant de l’été 2021

Les réservations de locations de vacances en France en juillet-août ont augmenté de plus de 20% par rapport à l’été 2020 chez Interhome France, avec un panier moyen en hausse par rapport à l’été dernier, alors que les tarifs sont restés stables.

France, Espagne Italie, Portugal et Croatie

Les réservations effectuées par des clients basés en France pour des séjours en France ont connu une hausse de plus de 20% par rapport à l’été 2020. Plus de 65% du chiffre d’affaires total de juillet et août sur la France a été généré par des clients basés en France.

Les deux destinations étrangères phares pour Interhome France cet été sont l’Espagne (+36% des réservations par rapport à l’été 2020) et l’Italie, avec une hausse des réservations de plus de 60% par rapport à l’été 2020. Les réservations ont également été nombreuses pour le Portugal et la Croatie, mais dans une moindre mesure.

Une hausse des départs en juillet par rapport aux années précédentes

En France, toutes les semaines de juillet ont été davantage plébiscitées cette année, contrairement aux années précédentes. Ce phénomène peut être lié au confinement des mois précédents qui a incité les vacanciers à choisir de partir plus vite, au début de l’été. La hausse des départs entre le 3 le 24 juillet a oscillé entre 24% et 35% selon les semaines. Les réservations pour des départs fin août, entre le 21 et le 28, ont également connu une augmentation importante.

Des séjours plus longs et un panier moyen supérieur

La réservation de courts séjours de 3 et 4 nuits a diminué par rapport à l’été 2020, au profit des séjours de 7, 14 et 21 nuits. Le panier moyen a augmenté par rapport à l’été dernier, alors que les tarifs sont restés stables.

La Côte d’Azur, l’Aquitaine, la Corse et les Alpes plébiscités par les clients d’Interhome venant de l’étranger

Les clients d’Interhome ayant réservé leurs vacances en France ont choisi en majorité la Côte d’Azur, l’Aquitaine, la Corse et les Alpes. La Corse a notamment vu ses réservations augmenter en juillet et août de plus de 40% par rapport à l’été 2020. En revanche, la Bretagne et la Normandie ont subi une légère baisse en août en raison de l’absence des Allemands, des Hollandais et des Belges. En effet, les restrictions de voyages vers la France ont eu un impact important, notamment en Allemagne.

La tendance à la hausse se poursuit en septembre

Le mois de septembre est en pleine croissance, surtout au niveau des réservations France to France (+ 55% par rapport à septembre 2020). On note également une forte augmentation des réservations de clients venant des Pays-Bas et de Belgique (+60%).

Le top des régions plébiscitées en septembre : la Côte d’Azur, la Bretagne, l’Aquitaine, le Languedoc et la Corse. Le top des destinations plébiscitées en septembre : Deauville-Trouville, Quiberon, Mimizan, Porto-Vecchio et Biarritz.