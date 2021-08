Immobilier Espagne : Regain d’intérêt pour les biens de prestige sur la Costa Brava et dans l’arrière-pays

En Espagne, la demande repart pour l’immobilier haut-de-gamme dans l’Empordà selon BARNES Barcelona y Costa Brava.

«L’arrivée de l’été, coïncidant avec le retour des touristes, a été une aubaine pour l’économie côtière et nous a permis de revenir à des niveaux de demandes et de ventes comparables à 2019. 2020 et ses restrictions de mouvements ayant été une aubaine pour les clients locaux qui se sont retrouvés sur un buyer’s market », explique Xavier Martin, responsable du bureau BARNES pour l’Empordà.

Sur la Costa Brava ou dans les terres, l’Empordà est recherchée

La région de l’Empordà est l’une des régions du pays les plus prestigieuses et les plus prisées, tant par les Espagnols que par les étrangers. Que la recherche porte sur un bien vue mer le long de la Costa Brava ou sur un bien dans les terres, parmi les secteurs les plus demandés de l’immobilier haut de gamme on retrouve les communes de Calella, Begur, Llafranc, Pals, Peratallada, Monells et Montrás.

La vue, un critère immatériel mais essentiel

« Les propriétés les plus recherchées sont de deux types. D’une part, les maisons de plus de 300 m² avec vue sur mer, jardin et piscine, et d’autre part les mas pleins de charme des villages pittoresques du Baix Empordà, qui offrent une plus grande intimité et des paysages sublimes », note Xavier Martin.

Dans les deux cas, la vue est un critère immatériel, mais essentiel, qui peut faire grimper très nettement le prix de vente ou de location d’un bien. « Dans la région on peut trouver de beaux biens répondant à ces critères à partir de 1,5 millions d’euros et de très beaux à partir de 2,5 millions d’euros. Soit environ 30% moins chers qu’en France pour des biens comparables », ajoute-t-il.

80% des acquéreurs sont Espagnols, Français ou Belges

La crise sanitaire et la régulation des déplacements pendant une année ont entraîné un ralentissement de l’activité dans la région, notamment auprès des étrangers. « La clientèle en immobilier de prestige sur ces deux régions est principalement composée, dans cet ordre, d’Espagnols, de Français et de Belges, qui représentent 80% des acheteurs », commente Xavier Martin.

La clientèle principalement européenne recherche un service complet

Afin de répondre aux problématiques liées aux interdictions de voyages, BARNES Barcelona y Costa Brava s’est adapté en proposant une approche de « property hunter », unique dans la région. Ce service permet aux acheteurs d’acquérir un bien sans même l’avoir visité, jusqu’à la signature devant le notaire. « Nous travaillons sur la base de mandats de recherche, ce qui permet à nos clients d’économiser un temps précieux et des déplacements fastidieux et inutiles », explique Xavier Martin. L’accès à l’ensemble du marché via de nombreux collaborateurs locaux, permet à BARNES Barcelona y Costa Brava de réaliser un premier ciblage des biens intéressants, en se séparant des biens qui présentent des défauts, et d’organiser un planning de visite de biens répondant exactement à la recherche de leur client.

Si la Costa Brava est une zone très cotée au niveau international, tout y fonctionne de manière très locale. L’agence BARNES Barcelona y Costa Brava s’est donc associée en exclusivité à une entreprise locale de renom, The Circle, pour offrir des services d’entretien, de surveillance et de nettoyage des propriétés tout au long de l’année. « La gestion de sa résidence lorsque l’on n’est pas sur place est une préoccupation majeure pour les acquéreurs de résidences secondaires et nous y répondons grâce à ce nouveau service », complète-t-il.

Aiguablava – Villa de 537m² – 4 Chambres- Prix de vente – 3 750 000 € Cette maison de 537 m² de haut standing à Begur, avec piscine à débordement et vue imprenable sur la mer est située à environ 800 mètres de la côte d’Aiguablava avec accès restreint et sécurité privée. La maison est construite sur un terrain pratiquement plat de 2000 m² exposé sud-est et dispose d’un jardin à deux niveaux avec du gazon. La maison comprend deux étages reliés par des escaliers internes et externes. Le rez-de-chaussée est conçu comme un grand espace ouvert, sans division et est composé d’un grand salon, une cuisine, une suite parentale avec salle de bain privée, Sauna – Hammam, un grand espace de placards encastrés et accès à la terrasse, au jardin et à la piscine et au jacuzzi. Un escalier en verre nous permet d’accéder à l’autre partie où se trouvent : Trois chambres doubles, chacune avec sa propre salle de bain et avec accès à une terrasse.

Girona – Maison de 800 m² – 6 Chambres- Prix de vente – 1 575 000 € Cet ensemble de maisons en pierre datant du XVIe et XVIIe siècle est situé dans le village médiéval de Pals et offre une vue magnifique sur le village et les îles Medes. L’ensemble des maisons est distribué sur plusieurs niveaux et contient plusieurs salons avec cheminée, une bibliothèque, une salle de télévision, plusieurs salles à manger, une salle de billard, trois cuisines (dont une dans la zone de la piscine) et six suites (dont une avec son propre salon, dressing et jacuzzi). Son jardin possède une piscine, une cuisine d’été et des vestiaires. Elle dispose également de plusieurs terrasses, garage et parking.

Cala Aiguafreda – Villa de 900 m² – 6 Chambres – Prix de vente – 12 000 000 € Cette villa classique, considérée dans les années 70 comme la propriété la plus exclusive de la Costa Brava est une œuvre de l’architecte catalan, Pepe Pratmarsó. La maison principale, d’une surface habitable d’environ 900 m², est dans un état à rénover complètement. Le jardin de la maison, d’environ 25 000 m² est distribué sur plusieurs terrasses jusqu’à la mer et jouit de vues magnifiques sur la crique et sur une grande partie de la baie de Sa Tuna. Une piscine avec vestiaire ou une maison de garde complète ce bien.