Les chiffres de l’immobilier : Recul de la construction de logements et des mises en chantiers

Le Ministère de la Transition Energétique vient de publier les résultats de la construction de logements à fin juillet 2021. Ce qu’il faut retenir.

Logements commencés : -5,5% sur 3 mois

De mai à juillet 2021, les logements autorisés sont en progression (+ 2,8 %) par rapport aux trois mois précédents, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). Durant cette période, le nombre de logements autorisés a dépassé (+ 1,7 %) sa moyenne des douze mois précédant le premier confinement (mars 2019 à février 2020).

Au cours des trois derniers mois, les logements commencés sont estimés en repli (- 5,5 %) par rapport aux trois mois précédents, en données CVS-CJO. Pendant cette période, on estime que les mises en chantier de logements ont été inférieures (- 1,1 %) à leur moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire.

Au cours des douze derniers mois, d’août 2020 à juillet 2021, 445 100 logements ont été autorisés à la construction, soit 43 500 de plus qu’au cours des 12 mois précédents (+ 10,8 %). Dans le même temps, on estime que 386 300 logements ont été mis en chantier, soit 29 400 de plus (+ 8,2 %) que pendant les 12 mois précédents.

« Toutefois, ces progressions s’expliquent en partie par le fait que la période antérieure de comparaison (août 2019 à juillet 2020) inclut le premier confinement, où les autorisations ont fortement reculé et de nombreux chantiers n’ont pas pu démarrer du fait des contraintes sanitaires », nuance le Ministère de la Transition Ecologique. Les nombres de logements autorisés et commencés au cours des 12 derniers mois sont encore inférieurs (respectivement – 2,6 et – 0,4 %) à leurs niveaux atteints pendant les 12 mois précédant le premier confinement (mars 2019 à février 2020).

Logements autorisés : +10,8% sur 12 mois

Au cours des 12 derniers mois, 445 100 logements ont été autorisés à la construction, soit 43 500 de plus qu’au cours des 12 mois précédents (+ 10,8 %).

Les autorisations de logements individuels purs (+ 20,6 %) et groupés (+ 16,6 %) ont connu la plus forte progression devant celles des logements collectifs ordinaires (+ 5,1 %) et en résidence (+ 2,6 %).

Logements mis en chantier : +8,2% sur 12 mois

D’août 2020 à juillet 2021, on estime que 386 300 logements ont été mis en chantier, soit 29 400 de plus (+ 8,2 %) que pendant les 12 mois précédents.

Les logements en résidence (+ 26,9 %) auraient connu la plus forte progression, devant les logements individuels purs (+ 11,2 %), les logements collectifs ordinaires (+ 4,9 %) et les logements individuels groupés (+ 2,6 %).

Pour retrouver l'intégralité des statistiques de la construction de logements à fin juillet 2021, rendez-vous ici sur le site du ministère de la transition énergétique.