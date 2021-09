Immobilier Californie : Pamela Anderson vend sa propriété de Malibu 11,8 millions de dollars

Nue-propriété : l’investissement immobilier le plus serein !

L’actrice et mannequin américano-canadienne vient de vendre sa propriété californienne de Malibu pour 11,8 millions de dollars. Visite guidée.

L’actrice empoche 10 millions de plus-values

Durant toute la pandémie de COVID-19, Pamela Anderson s’est installée avec son mari Dan Hayhurst dans l’ancienne propriété de sa grand-mère sur l’île de Vancouver, au Canada. Et elle compte bien y rester : « Il est temps que je retourne à mes racines », avait déclaré la star d’Alerte à Malibu au média PEOPLE en mars alors qu’elle mettait en vente sa propriété de Malibu.

La maison de Malibu, mise en vente 14,9 millions de dollars en mars dernier auprès de Tomer Fridman de The Fridman Group est partie à 11,8 millions de dollars. Son nouveau propriétaire ? Le PDG et directeur créatif de Kreiss Furniture, Loren Kreiss.

L’actrice réalise une belle plus-value puisqu’elle avait achetée sa propriété de Malibu pour la modique somme de 1,8 million de dollars en 2000.

Quatre chambres, une maison d’hôtes, un spa à Malibu

La propriété de 200 mètres carrés, possède quatre chambres et quatre salles de bains. Conçue par le designer d’intérieur Philip Vertoch, elle surplombe un terrain d’un peu moins de 600 mètres carrés. Elle dispose d’une maison d’hôtes, d’une terrasse sur le toit avec une cheminée, d’une piscine et d’un spa. Cerise sur le gâteau, elle jouit également d’un accès à l’un des bancs de sable les plus exclusifs de la région.

Un espace de vie décloisonné

4 chambres à coucher

La salle de bains principale est dotée de fenêtres allant du sol au plafond, créant une atmosphère d’oasis.

Un sauna

Un espace extérieur en bois

Une piscine et un jacuzzi

