Coliving et mobilité : Sharies propose des chambres avec option vélo

Sharies, l’opérateur de coliving, s’unit avec Swapfiets, société proposant des vélos par abonnement mensuel, pour enrichir son offre de logements partagés en y ajoutant une option de micro-mobilité urbaine.

Un abonnement à tarif réduit

Grâce au nouveau partenariat avec Swapfiets, les résidents Sharies de Paris, Nanterre et Bruxelles peuvent désormais disposer de vélos moyennant un abonnement mensuel à tarif préférentiel incluant une assistance réparation, ainsi qu’une assurance casse et vol, qu’ils recevront directement à leur résidence.

Une collaboration éco-responsable

« Adeptes de la mobilité verte, nous sommes là ! Ce partenariat vient répondre aux besoins de nos résidents et leur offrir un maximum de flexibilité dans leur vie de tous les jours. Nous nous sommes tournés vers Swapfiets, qui se distingue par une offre qui est vraiment pensée pour les contraintes du citadin», explique Julien Morville, cofondateur de Sharies.

Swapfiets répond à une préoccupation responsable grâce à ses pneus plus durables qui permettent de produire moins de déchets avec des coûts plus faibles et plus constants. Son objectif est de créer des vélos 100% circulaires d’ici 2025.

Le coliving à vélo, comment ça marche ?

Pour un abonnement mensuel sans engagement, les membres de Swapfiets reçoivent un vélo traditionnel ou électrique pour leur propre usage directement chez eux. En cas de besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement leur deux-roues sans frais supplémentaires.

Grâce à ce partenariat, les résidents Sharies obtiennent un code promotionnel pour bénéficier de l’abonnement Swapfiets. Une simplicité et flexibilité à l’image des deux entreprises.