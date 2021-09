Partez à la découverte du Sud de la Sardaigne à vélo en compagnie du champion Fabian Cancellara !

Le Forte Village, célèbre resort proche de Cagliari, vous propose de découvrir les routes les plus pittoresques de Sardaigne à vélo avec une légende de la petite reine : Fabian Cancellara !

Un rêve devient réalité pour les amateurs de petite reine … Du 28 septembre au 7 octobre prochains, venez découvrir les routes les plus spectaculaires du Sud de la Sardaigne en compagnie d’une légende du vélo, Fabian Cancellara.

De Paris-Roubaix au Tour des Flandres

Ce coureur cycliste suisse spécialiste du contre-la-montre est notamment double champion olympique (deux médailles d’or dont Rio en 2016) et quadruple champion du monde de la discipline. Il a également remporté à trois reprises la prestigieuse épreuve du Paris-Roubaix ainsi que les Tours des Flandres 2010, 2013 et 2014.

Tous public …

Cette offre spéciale de 5 jours de Forte Village, célèbre resort proche de Cagliari inclut des balades quotidiennes sur les plus beaux chemins du Sud de l’île en compagnie du champion. Elle s’adresse à tous les publics, depuis les cyclistes débutants jusqu’aux plus expérimentés. Des vélos de route haut de gamme en fibre de carbone et engrenages électroniques seront pour l’occasion disponibles à la location, dans toutes les tailles.

Pendant le séjour, vous pourrez profiter de nombreuses autres prestations du resort, notamment la Cité des enfants « Children’s Wonderland », ses académies sportives renommées, sa thalasso-spa unique au monde l’Acquaforte Thalasso & Spa ainsi que son impressionnante offre gastronomique allant de la pizzéria jusqu’aux restaurants étoilés !

Dans le détail …

Offre spéciale « les routes de Sardaigne avec Fabian Cancellara » du Forte Village Resort : 300 € par personne pour 5 jours (ou 80 € par jour), incluant cocktail de bienvenue avec Fabian Cancellara, balades à vélo quotidiennes, thalasso au sein de l’Acquaforte Thalasso & Spa (5 entrées à utiliser en semaine).

Hébergement à partir de 297 € par personne et par nuit en demi-pension, boissons non comprises (tarifs TVA et service compris, par nuit et par personne partageant l’hébergement)