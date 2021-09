Télétravail : 5 bureaux made in France pour bien bosser à la maison

C’est la rentrée et la reprise du travail ou du télétravail ! Vous en avez ras le bol de bosser sur un coin de votre table de salle à manger ? On a déniché pour vous 5 bureaux Made in France et contemporains pour organiser votre coin travail à domicile !

Selon le 7e baromètre d’OpinionWay, 8 salariés sur 10 souhaitent continuer à télétravailler 1 à 3 jours par semaine. Concevoir un espace de travail agréable et fonctionnel qui favorise la concentration est plus que jamais important. Simon-Simone, le concept-store digital de marques françaises, propose une sélection de bureaux made in France et contemporains pour organiser son coin travail à domicile ! On a pioché pour vous …

Bureau secrétaire – Concept KUBE – 1 799€

Il s’agit d’un meuble efficace puisqu’il regroupe tous les atouts d’une étagère et d’un bureau ! La diversité des coloris disponibles égayera instantanément la pièce de vie ! Ce secrétaire est de fabrication 100% française, en frêne massif.

Dimensions : L 90 x P 88 x H 125

9 coloris disponibles

Composition : Frêne massif provenant exclusivement de forêts françaises gérées durablement.

Fabriqué dans le Pays de la Loire.

Bureau avec étagère murale en métal et bois – 819€

Cette étagère avec bureau intégré est très pratique et esthétique car elle se fond au mur ! Le kit comprend la base murale (choix entre 3 coloris de métal), 5 planches et un porte-pot en métal.

Dimensions bureau : L80cm x P50cm

2 bases murales : L80cm x H77cm

Base murale : acier thermolaqué

Bois issus de forêts gérées

5 planches : Choix entre chêne massif vernis, bouleau vernis

MDF laqué noir/ blanc

Fabriqué dans le Grand Est.

Bureau avec étagère murale en métal et bois – 819€

Le bureau Compas est l’allié des petits espaces grâce à son volume réduit ! En effet, il ne fait qu’un peu plus de 50cm de profondeur ! Bien équipé, il dispose de trappes amovibles qui servent d’espaces de rangement et d’un port USB. Enfin, une surface aimantée permet d’accrocher cartes et documents. Il se personnalise en choisissant les couleurs des trappes et de la surface aimantée parmi 13 coloris.

Dimensions : H. 106cm x L. 100cm X P. 54.5cm

Hauteur plateau : 75cm

Chêne français massif issu de forêts gérées durablement

Fond replaqué

Fabriqué au Pays de la Loire.

Micro-bureau en hêtre massif – 249€

Avec sa taille conçue pour les petits espaces, sa praticité n’est pas à remettre en cause ! Ce micro-bureau pourra accueillir l’essentiel !

Dimensions : 60 x 45 cm

Pied : hêtre massif des Vosges et tôle d’acier

Plateau en bois ou en noir

Rallonge textile de 3 mètres

Multiprise

Fabriqué au Pays de la Loire.

Bureau avec étagère murale en métal et bois – 819€

Véritable objet de décoration astucieux, le secrétaire Saturne est à la fois une applique lumineuse et un bureau d’appoint. Une fois dépliée, on peut y poser un ordinateur ou une tablette. Le plus ? Il se personnalise en choisissant la couleur des pans inférieurs.

Dimensions : P. 45cm X D. 90cm

Chêne français massif issu de forêts gérées durablement

Éclairage LED fourni

Fabriqué au Pays de la Loire.