Luko lance son assurance résidence secondaire adaptée au télétravail

La néo-assurance Luko, accompagne désormais les propriétaires de résidences secondaires avec un contrat adapté à l’usage du télétravail et incluant l’option Airbnb.

Résidence secondaire, résidence semi-secondaire, bi-résidence principale

D’après l’INSEE, une résidence secondaire est un “logement utilisé pour des séjours de courte durée ou pour des vacances et qui n’est pas habité plus de cent vingt jours par an, c’est-à-dire quatre mois”. Aujourd’hui un nouveau terme est en pleine émergence : “résidences semi-secondaires” ou “bi-résidence principale”, désignant tous ces logements qui sont occupés plus intensivement, au-delà des vacances et des week-ends.

Une tendance révélée par les différents confinements et l’adoption progressive du télétravail. De plus en plus de Français rêvent de s’offrir une résidence secondaire : Luko a observé en l’espace d’un an une hausse de +130% des demandes de devis d’assurance résidence secondaire sur son site. De plus, 50% des premiers assurés Luko déclarent également avoir acheté leur résidence principale il y a moins d’un an.

Selon l’étude réalisée par Luko :

80% ont fait le choix du “vert” et indiquent avoir acheté leur résidence secondaire en zone rurale ou une petite agglomération

Ils sont 20% à y passer plus d’un tiers de leur temps et donc à dépasser le cadre de la définition de l’INSEE de la résidence secondaire

25% d’entre eux déclarent également que la covid-19 a changé leur relation à leur résidence secondaire et qu’ils y télétravaillent, qu’ils y passent plus de temps pour être “au vert” et qu’ils pourraient envisager de s’y installer de façon permanente dans le cadre d’un changement professionnel.

Une nouvelle assurance Luko pour les nouveaux usages des résidences secondaires

L’assurance proposée par Luko correspond aux besoins actuels des propriétaires de résidences secondaires et reprend tous les éléments qui ont fait le succès de la startup depuis son lancement et qui ont déjà convaincu plus de 150 000 Français : 100% digital, simple, transparent, rapide et avec le service client le mieux noté du marché.

En plus des garanties classiques d’une assurance résidence secondaire, Luko propose à ceux qui le souhaitent de souscrire à son option Airbnb / location de courte durée : celle-ci permet de couvrir le logement quand ce ne sont pas ses propriétaires qui l’occupent mais des locataires de courte durée. Les dégâts des eaux, incendies, etc. seront ainsi couverts dans tous les cas de figure tout comme les éventuels vols et dégradations causées dans le logement ou la copropriété par des locataires temporaires indélicats.

Également disponible sur l’offre Luko : l’attestation de télétravail (gratuite) demandée par les employeurs.

“Chez Luko, nous avons à coeur de nous adapter aux nouveaux usages pour toujours accompagner au mieux nos clients et leur permettre de profiter de leur chez eux l’esprit en paix. En ville, à la campagne, le week-end ou en télétravail : Luko s’adapte pour vous proposer la bonne couverture, toujours 100% personnalisable”, déclare Raphaël Vullierme, cofondateur de Luko.

Combien ça coute d’assurer sa résidence secondaire ?

Les tarifs Luko démarrent à partir de 12,70 euros par mois. Le prix de l’assurance résidence secondaire Luko varie selon la superficie et l’emplacement du bien. Pour une résidence de 80 mètres carrés, comptez un minimum de 18,73 euros par mois à Chamonix et de 21,48 euros par mois à Beaune. Pour effectuer votre devis, c’est ici !