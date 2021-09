Blaise Heurteux (laplace.immo) : Quand les datas des pros servent aux particuliers

KW France ouvre ses animations et formations à tous les pros de l'immo

Mon Podcast Immo reçoit Blaise Heurteux, directeur et fondateur de La Place de l’Immobilier, Laplace.immo

Bien connue, La Place de l’Immobilier travaille avec et pour les professionnels depuis 15 ans et depuis un mois, Blaise Heurteux explique à Fred Haffner qu’il s’est fixé un nouvel objectif : utiliser les données récoltées et le méthodes éprouvées depuis tout ce temps pour aider les investisseurs non-professionnels. Sa nouvelle plateforme laplace.immo est gratuite.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que La place de l’immobilier ?

Blaise Heurteux : La place de l’immobilier existe depuis 15 ans, nous travaillons avec les professionnels, les investisseurs, promoteurs, agents immobiliers dans l’immobilier professionnel.

Mais nous avons découvert à travers nos datas, que 90% du marché était exercé par des non-professionnels. Ces personnes-là, n’ont aucun endroit pour centraliser l’ensemble de leur immobilier, que ce soient leurs appartements, leurs maisons secondaires, leurs baux ou leurs investissements.

Nous avons donc décidé de créer un tableau de bord, outil décisionnel, qui permet à ces non-professionnels de l’immobilier de calculer, l’IFI s’ils ont la chance d’être à l’IFI, de pouvoir comparer leurs loyers par rapport au marché, en ayant une vision consolidée des indices et des benchmarks.

Mon Podcast Immo : Cela sert également à diagnostiquer où en est notre portefeuille, n’est-ce pas ?

Blaise Heurteux : Non seulement ça, mais il y a aussi un petit effet magique Fred, quand vous entrez votre nom et votre prénom sur notre outil, nous vous connaissons déjà. Nous vous connaissons puisque vous êtes gérant d’une société, et comme nous vous connaissons, nous avons déjà pré-rempli votre profil, incluant votre patrimoine de baux, vos entreprises…

En plus de vous pré-remplir, nous vous benchmarkons et bientôt nous vous alertons sur tout ce qui se passe autour de vos biens, de vos implantations entre les offres, les transactions.

Vous serez en prise directe avec le marché des professionnels.

Mon Podcast Immo : Quel est le modèle économique de laplace.immo ?

Blaise Heurteux : Notre objectif est de contribuer à un marché de la transaction meilleur, à la fois plus éthique et plus efficace, grâce à un accès facile à l’information du marché de l’immobilier aux non-professionnels. Notre modèle économique est un modèle gratuit B2C, en devenir freemium pour les B2B.

Nous permettons aux non-professionnels de l’immobilier de créer du service, des outils, des indices, qui leur permettent de parler avec des professionnels.

Si l’on arrive à recruter beaucoup de profils, il est clair qu’à un moment nous allons se faire rémunérer. La rémunération viendra du fait que nous apportons des leads à des professionnels, le forfait sera donc payant auprès des professionnels en tant qu’apporteur d’affaires, et non auprès des non-professionnels.

Mon Podcast Immo : Plus vous avez de personnes dans votre base de données, plus le service apprend de lui-même, c’est le principe même de l’intelligence artificielle…

Blaise Heurteux : Nous avons amorti nos coûts depuis 15 ans, les non-professionnels peuvent remercier les professionnels qui nous ont permis de développer cet outil.

Nous vulgarisons l’immobilier en le faisant passer d’un stade artisanal à un système beaucoup plus populaire et industriel qui permet de diffuser cette connaissance.

Notre ambition est d’essayer de partager cette connaissance.