Thomas Lepelaar (Nodalview) : « Des photos pros pour les pros de l’immo »

5 conseils pour réussir vos photos immo et vendre plus vite !

Mon Podcast Immo reçoit Thomas Lepelaars, cofondateur et CEO de Nodalview.

Nodalview propose une solution complète aux agents immobiliers pour réaliser des visites virtuelles, des photos et des vidéos comme des pros, de façon ultra simple. L’objectif : apporter une plus-value dans la présentation des biens et séduire – notamment – les jeunes générations. Thomas Lepelaars, cofondateur et CEO de Nodalview expose ses objectifs de conquête, après une levée de fonds de 4 millions d’euros.

Mon Podcast Immo : Nodalview est une entreprise qui travaille à Bruxelles, à Paris et à Madrid. La France réalise l’essentiel de votre chiffre d’affaires, expliquez-nous…

Thomas Lepelaar : Notre entreprise a été créé en 2016 à Bruxelles et nous sommes présents en Belgique, en France et en Espagne. Effectivement, la France est notre marché principal, plus de 90% de notre chiffre d’affaires y est réalisé. Nodalview a été créé pour accompagner les agents immobiliers dans la digitalisation de la mise en ligne de leurs biens immobiliers. Nous accompagnons ces agents à mieux communiquer en ligne grâce à la visite virtuelle, la photo, la vidéo pour digitaliser la phase de recherche immobilière et enrichir l’expérience client pour s’adresser à l’acheteur moderne, de la génération plus jeune.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste la technologie que vous avez créée pour réaliser les visites virtuelles ?

Thomas Lepelaar : La genèse de Nodalview est la reproduction de techniques de photographes professionnels (photo classique ou à 360°), appliquées à l’immobilier. Notre particularité est qu’au travers d’algorithmes d’intelligence artificielle nous avons réussi à reproduire ces prises de vues professionnelles et à les rendre accessibles, à la visualisation, à travers un smartphone. Dans un monde où le visu est très important, Nodalview garanti des visuels de qualité à ses utilisateurs.

Mon Podcast Immo : Faut-il être un expert de la photo pour utiliser l’outil Nodalview ?

Thomas Lepelaar : Eh bien non ! L’objectif de Nodalview est de démocratiser la prise de vue, la capture, l’hébergement, l’enrichissement du contenu mais aussi la diffusion. Nous accompagnons l’agent immobilier pour que l’usage soit simple, en un clic. De plus, nos algorithmes ont été pensés pour détecter les conditions de luminosité et appliquer les retouches nécessaires afin de produire un contenu qualitatif et qui met en valeur le bien immobilier. Selon une étude Nodalview, les photos réalisées par notre outil génèrent 4x plus de clics sur les portails immobiliers.

Mon Podcast Immo : Au-delà de l’outil de capture, il y a la plateforme Nodalview. En quoi consiste-elle ?

Thomas Lepelaar : L’avantage de Nodalview : avec un simple smartphone, les pros de l’immo peuvent produire du contenu photo, vidéo, de la visite virtuelle. Il est également possible de mettre en avant différents types de médias. Au-delà de la capture simple de contenu, il y a la diffusion de ce dernier sur les réseaux sociaux Nodalview pour créer de l’intérêt pour un bien immobilier et peut être redirigé le client vers le site web de l’agent immobilier. La visite virtuelle guidée, proposée par Nodalview, permet à l’agent immobilier de faire une visite virtuelle privée avec un candidat acquéreur / locataire potentiel. L’avantage est que la visite du bien peut se faire en amont, ce qui permet de découvrir le projet d’achat et de mettre l’agent immobilier au cœur de la transaction. Nodalview utilise une stratégie marketing, 100% automatisée en amont, qui permet « d’arroser » le web avec les bons types de contenus pour amener les potentiels clients vers ces visites virtuelles guidées et privées.

Mon Podcast Immo : Vous avez réalisé une levée de fonds d’environ 4 millions d’euros pour accélérer votre développement, racontez-nous …

Thomas Lepelaar : Nodalview c’est plus de 10 000 agents immobiliers utilisateurs. Nous avons effectivement levé presque 6 millions à ce jour avec deux objectifs piliers en tête. Le premier, continuer à développer un produit pour les agents immobilier pour leur permettre d’améliorer leur performance. Le deuxième, continuer notre expansion internationale, à l’échelle européenne puis globale. En effet, le besoin de présence qualitative sur le web est mondial. Nous sommes 75 collaborateurs, la moitié produit du contenu web et l’autre s’occupe de la partie commerciale et accompagnement des agents immobiliers européens.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs pour les trois années à venir ?

Thomas Lepelaar : Nous recrutons une vingtaine de profils d’ici la fin de l’année 2021. Au niveau du produit, nous souhaitons ouvrir la plateforme Nodalview à d’autres sources de capture : des photographes, des solutions tiers. Nous allons également alimenter notre plateforme marketing pour automatiser le process, de la diffusion des contenus sur les réseaux sociaux, de la visite virtuelle guidée, du suivi et de la restitution de l’activité marketing engendrée par les agents immobiliers aux propriétaires. L’idée est de continuer à développer le produit pour aller plus loin en termes de qualité, de fonctionnalité et d’accompagnement pour les agents immobiliers.

