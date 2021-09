Crédit immobilier : Une rentrée à 1% sur 20 ans !

En cette rentrée, les emprunteurs avec de très bons dossiers peuvent obtenir des taux inférieurs à 1%. C’est le moment idéal pour acquérir sa résidence principale ou réaliser un investissement locatif.

Que nous réserve le marché du crédit en cette rentrée ? Alors qu’ils étaient déjà aux planchers, les taux de crédit immobilier continuent de baisser. Les banques annoncent des diminutions pouvant aller jusqu’à – 0,25 % selon les profils et les durées. Le baromètre Empruntis affiche donc un taux moyen exceptionnel de 1% sur 20 ans. Le taux mini, accordé aux meilleurs profils, passe de 0,75% (avant l’été) à 0,66%.

Les banques accompagnent les candidats au crédit

« Nous constatons dans les barèmes reçus de la part de nos partenaires bancaires des conditions de taux incroyablement favorables. Les banques affichent clairement leur volonté d’accompagner les candidats au crédit immobilier y compris pour les derniers mois de l’année. Pour certaines d’entre elles, les objectifs de l’année 2021 sont importants et quasiment atteints. L’année 2022 s’annonce encore plus ambitieuse en termes d’objectifs en crédit immobilier et nos partenaires, avec ces nouvelles baisses de taux, l’anticipent dès aujourd’hui et se positionnent pour capter de nouveaux clients », indique Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis.

Moins de 1% pour les très bons dossiers

Aujourd’hui, les emprunteurs avec de très bons dossiers peuvent obtenir des taux inférieurs à 1%. C’est le moment idéal pour acquérir sa résidence principale ou réaliser un investissement locatif.