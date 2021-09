Immobilier New Jersey: L’ex manoir de Gloria Swanson bradé 4,6 millions de dollars

Estimé à 39 millions de dollars en 2013, le manoir d’Englewood, ayant appartenu à l’actrice Gloria Swanson, vient de se vendre à 4,6 millions de dollars.

88% de rabais par rapport au prix initial pour la Maison Blanche d’Englewood

Le manoir d’Englewood du New Jersey, a été construit en 1926 par le comte Stefan Poniatowski, héritier de la royauté polonaise. Lorsque la bourse s’est effondrée en 1929, le comte a vendu la villa à Joseph Kennedy, qui l’a, par la suite, offerte à sa maîtresse, la star du cinéma muet, Gloria Swanson.

« La Maison Blanche d’Englewood » initialement évaluée à 39 millions de dollars en 2013, s’est finalement vendue par Michelle Pais de Signature Realty, au prix de 4,6 millions de dollars, soit un prix réduit d’environ 88 %.

La maison du domaine de Gloria Crest possède beaucoup d’atouts, notamment une piscine, un pool house et une volière, un ruisseau, un lac, une cascade, une île et un pavillon…

Une propriété hollywoodienne à 8 km seulement de Manhattan

Digne de la royauté et des icônes d’Hollywood, le domaine atteint un équilibre entre splendeur historique, sérénité privée et design contemporain. S’étendant sur plus de 20 234 m2 de terrain dans le prestigieux quartier East Hill d’Englewood dans le New Jersey, ce chef-d’œuvre architectural de 2 230 m2 compte huit chambres, neuf salles de bains complètes et cinq salles de bains partielles. Cette maison offre les caractéristiques convoitées et la grandeur d’une propriété classique d’Hollywood, tout en étant située à seulement 8 km de Manhattan.

Dès que vous pénétrez dans le domaine, une entrée sécurisée s’ouvre sur de vastes pelouses, de somptueux vergers, des jardins botaniques et un lac serein. Le magnifique terrain est entouré d’un mur de 3 mètres de haut et de grands arbres luxuriants offrant intimité et tranquillité.



©Signature Realty

Idéal pour accueillir de grandes fêtes et des réunions intimes, « La Maison Blanche d’Englewood » comprend une entrée formelle en marbre avec un double escalier, une salle à manger de taille banale et plusieurs salons, dont l’un comprend une cheminée en pierre méticuleusement fabriquée et des moulures dorées. La cuisine contemporaine du chef est dotée d’un îlot flottant, d’un plafond orné de vitraux, d’un coin repas séparé et d’un accès pratique à l’espace extérieur du domaine par deux portes cintrées.



©Signature Realty

La vaste suite principale de trois pièces offre un coin salon séparé avec une cheminée magnifiquement fabriquée et une salle de bains principale avec une baignoire en marbre, une douche séparée et des toilettes fermées. Le domaine Gloria Crest dispose de nombreux équipements modernes, dont un home cinéma, une salle de sport privée et un bureau à domicile.





L’oasis extérieure du domaine comprend une éblouissante piscine à débordement, de vastes patios, un jacuzzi, un garage pour huit voitures, une cabane surplombant un lac privé avec de magnifiques cascades, et bien plus encore.

Située dans le comté de Bergen, Englewood est une communauté très respectée, connue pour son centre-ville florissant, ses écoles privées réputées, ses restaurants réputés et sa proximité avec Manhattan. Le quartier a accueilli les auteurs Upton Sinclair et Anne Morrow Lindbergh, l’acteur et musicien David Cassidy, l’éditeur Malcolm Forbes et les actrices Sara Jessica Parker et Brooke Shields.

Sources : toptenrealestatedeals.com – thegloriacrestestate.com