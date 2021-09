«Nouer un partenariat avec l’agent immobilier, la meilleure solution pour acheter!», Romain Cartier

ERA Immobilier signe un partenariat avec Sup de Vente et l'ESI

Romain Cartier, agent immobilier et formateur, nous livre son regard sur le marché immobilier de cette rentrée et vous donne des conseils pour bien acheter.

Mysweet’immo : Comment se présente cette rentrée immobilière 2021 ?

Romain Cartier : Les Français sont toujours dans une dynamique de recherche et de changement de logement. Les esprits sont encore marqués par les confinements et les Français ont toujours cette envie de « réinventer » leur habitat ou, en tout cas, de mieux l’adapter à leurs besoins : plus grand, avec une pièce en plus pour télétravailler, avec un extérieur, plus au vert, dans une ville moyenne … L’attachement à la pierre reste fort ! Pour preuve : plus de 50% des locataires rêvent d’accéder à la propriété. Cette envie de réaliser des projets est un signe d’optimisme. Le moral des Français ne semble pas si mauvais …

Mysweet’immo : Est-on toujours dans cette problématique de demande forte et de pénurie de biens à vendre ?

Romain Cartier : Aujourd’hui, la demande est concentrée sur les maisons qu’il s’agisse de résidences principales ou secondaires. Aujourd’hui, tous les Français veulent une maison ! Ce qui a changé ce sont les budgets : ils sont plus limités. En 2021, la maison n’est plus réservée aux élites et aux gros budgets. La demande se situe plutôt sur un budget moyen entre 280 000 et 320 000 (sur les villes moyennes). Comme la demande est forte, les biens sont rares et partent en une journée, avec plusieurs acheteurs en lice et plusieurs offres au prix. De même que la résidence secondaire n’est plus considérée par les citadins comme un luxe mais plutôt comme un refuge. C’est une nouvelle façon de vivre l’habitat.

Mysweet’immo : Face à cette demande forte, quelle type de relation doit nouer l’acheteur avec l’agent immobilier ?

Romain Cartier : L’achat comme la vente d’un bien est un partenariat. Nouer une relation privilégiée avec un agent immobilier est la meilleure solution pour acheter. Il faut éviter de s’éparpiller. Ceux qui cherchent un bien doivent prendre leur temps. Mieux vaut pousser la porte d’une agence et présenter son projet à un professionnel plutôt que de visiter tous azimuts. Il peut être également judicieux de confier un mandat de recherche à une agence. De façon à donner à sa recherche une dimension plus exclusive, plus forte et plus efficace. Aujourd’hui, les agents préfèrent avoir moins de clients mais des clients qu’ils connaissent !

Cette approche sera bien plus productive : traquer les annonces sur les portails est chronophage, épuisant… Attention, une recherche immobilière nécessite du temps, de l’organisation et des moyens. Et c’est donnant-donnant : si l’agent donne du temps pour une recherche, le client doit, en contrepartie, être réactif, fidèle…

Mysweet’immo : Est-il facile de décrocher un prêt ?

R.C : Sur le papier, oui ! La réalité est plus complexe : certes, les taux sont bas, identiques à ceux qu’on a connu ces derniers temps mais, attention, afin de respecter les mesures du Haut Conseil de Stabilité Financière, même si elles ont la volonté de prêter, les banques sont plus vigilantes sur les profils des emprunteurs. Et elles prennent plus de temps pour analyser, vérifier et sécuriser les dossiers. Elles exigent de vraies garanties de l’acheteur sur sa capacité à emprunter en fonction de sa profession, de ses revenus, de son épargne et de son reste à vivre. Emprunter prend donc plus de temps. Il faut prouver à la banque sa motivation à l’achat et être très réactif sur les documents qu’elle demande. On a vu dernièrement beaucoup de signatures d’actes authentiques prévues décalées parce que les offres de prêts n’étaient pas éditées, qu’il manquait des documents d’assurance ….

Mysweet’immo : Dans quel état d’esprit sont les agents immobiliers ?

R.C : L’année 2021 est déjà un excellent cru pour les agents immobiliers. Ils abordent donc la rentrée de manière sereine, confiante, et c’est un point positif pour les clients. Rassérénés par les bons résultats, ils sont dans une vraie dynamique d’engagement vis-à-vis de leurs clients. Et c’est bien ce que recherchent les clients : des professionnels engagés qui se démènent pour satisfaire leurs besoins.