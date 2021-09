Alexandre Robert (Kokoon) : « Notre métier ? La chasse locative ! »

Mon Podcast Immo reçoit Alexandre Robert, Co-fondateur de Kokoon, l’entreprise qui vous trouve le cocon qui vous correspond !

Mon Podcast Immo : Quelle est la mission de Kokoon ?

Alexandre Robert : Chez Kokoon, nous cocoonons nos clients, puisqu’ils nous confient leur recherche de logement à la location. Nous accompagnons de A à Z les particuliers et les collaborateurs de nos entreprises clientes dans leurs grands moments de vie.

Nous personnalisons la recherche de logement au maximum pour que les biens correspondent le plus possible à leurs besoins. Nous ne trouvons pas des logements mais des cocons pour nos clients.

Mon Podcast Immo : Vous chassez des appartements à louer, c’est novateur par rapport à la traditionnelle chasse de biens à acheter…

Alexandre Robert : Effectivement, nous recherchons uniquement de la location. Cela nous permet de faire des missions rapides, qui durent en moyenne 13 jours, pour respecter des deadlines qui sont parfois serrées. Nous intervenons notamment dans les grandes villes, où il y a le plus d’entreprise et le plus de problématiques pour se loger à la location rapidement.

Nous inventons un nouveau métier, celui de chasseur à la location, que nous appelons les kokooneurs. Ce sont des chasseurs que nous recrutons et que nous formons en initiale ou en continu grâce à la Kokoon academy, afin d’atteindre un niveau de prestation et de qualité suffisant et égal quel que soit le Kokooneur et sa localisation en France.

Nous matchons le client avec son chasseur d’appartement, afin qu’il y ait une réelle entente durant toute la mission.

Mon Podcast Immo : Quel est le profil pour devenir Kokooneur ?

Alexandre Robert : Les Kokooneurs sont des indépendants, de tout âge, mais principalement des personnes entre 30 et 50 ans, qui ont vécu des grands moments de vie et qui ont cette envie d’accueillir de nouvelles personnes dans leur ville.

Nos chasseurs ont tous des profils différents mais possèdent une certaine empathie, une bonne dose d’humour et de la niaque pour défendre le dossier de leur client auprès des agents immobiliers et des propriétaires.

Nous recrutons des personnes ayant un passé dans l’immobilier, ayant une fibre artistique et connaissant déjà le freelancing au travers de leurs activités, ou ayant beaucoup voyagé.

Mon Podcast Immo : Ce ne sont pas des agents immobiliers traditionnels, il n’y a donc pas besoin d’avoir des connaissances en immobilier ?

Alexandre Robert : Non, aucun besoin de connaissances en immobilier, puisque nous les formons sur une méthode et surtout sur des compétences humaines : la communication avec le client, la négociation avec les agents immobiliers…

Nous ne sommes pas une agence immobilière, puisque nous défendons le futur locataire, au contraire des agences immobilières traditionnelles, qui défendent plutôt le propriétaire.

Mon Podcast Immo : Comment vous est venue cette idée de monter Kokoon ?

Alexandre Robert : Cette idée provient d’un double constat avec mon associé.

Personnellement, j’étais étudiant et du fait de ce statut, j’ai beaucoup déménagé ; à Paris, à Bordeaux, à l’étranger ; et je me suis rendu compte qu’à chaque fois, il s’agissait d’une expérience différente et de beaucoup de difficultés pour trouver un logement.

Mon associé, qui a 20 ans de plus que moi, a rencontré la même problématique, au même moment, lorsque sa femme était enceinte et qu’il a été pris dans un nouveau poste dans une nouvelle ville. Il a dû trouver un logement en multipliant les rôles, entre futur papa et nouvel employé.

Nous nous sommes rencontrés grâce à une personne en commun, et finalement, on s’est aperçus qu’à deux moments de vie totalement différents, à deux âges différents, nous éprouvions les mêmes besoins et qu’un service comme Kokoon aurait été grandement utile à ces moments-là. Et c’est de cette façon que nous avons lancé Kokoon il y a 2 ans et demi, et aujourd’hui, nous sommes entourés de 25 collaborateurs à Paris et quasiment 200 sur tout l’hexagone, nous avons déjà accompagné plus de 1 800 foyers dans leurs recherches de logement.

Mon Podcast Immo : Recrutez-vous des Kokooneurs en ce moment ?

Alexandre Robert : Oui, nous sommes en phase de recrutement, notamment en région parisienne : dans le 92, le 94 et dans le 78. Nous recrutons également dans des villes ou l’on commence à avoir de plus en plus de missions, c’est-à-dire à Bordeaux, Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Nantes. Encore une fois, il n’y a pas besoin d’avoir de l’expérience dans l’immobilier pour être un Kokooneur, il suffit d’avoir envie d’accompagner des personnes dans leurs grands moments de vie et d’avoir une empathie à toute épreuve.

Mon Podcast Immo : Finalement la création de l’entreprise s’est faite naturellement, lorsqu’avec votre associé vous vous êtes raconté vos galères d’immo…

Alexandre Robert : Tout à fait, nous nous sommes rendu compte, en parlant de nos moments de vie, que nous avions eu un certain besoin d’accompagnement, que toutes les personnes, habitant dans les grandes villes, où il y a une certaine tension immobilière, avaient ressenti ce besoin.

Sur l’achat, ce dernier est très bien traité, mais finalement, il y a urgence sur la partie location où l’on trouve beaucoup de volume. Le projet a donc tout de suite fait sens.

Dès le départ, des entreprises, telles que Google, nous ont fait confiance pour accompagner leur talent, nous nous sommes rendu compte que les entreprises voulaient prendre ce tournant de marque/employeur pour attirer et fidéliser leurs talents.

Mon Podcast Immo : Combien ça coûte de se faire cocooner par vous ?

Alexandre Robert : Pour les particuliers, cela coûte 1 680 € TTC, pour se faire accompagner par Kokoon. Il y a des facilités de paiement jusqu’à 12 fois sans frais. Le coût est le même quel que soit la taille du logement recherché, le budget recherché, et quelle que soit la durée de la recherche.

